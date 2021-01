27. január 2021 Zo zahraničia Cestovanie Viaceré štáty sprísňujú režim: Do jednej krajiny majú Slováci vstup ZAKÁZANÝ!

Negatívny test na koronavírus, povinná karanténa, aj zastavené lety či úplný zákaz vstupu do krajiny. Viaceré štáty kvôli situácii okolo koronavírusu sprísňujú režim.

Viaceré štáty prijímajú nové cestovné obmedzenia v snahe zastaviť šírenie nákazlivejších variantov nového koronavírusu. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.

Zastavené lety

Izrael zastavil zatiaľ do 31. januára medzinárodné lety a zaviedol kompletné uzavretie hraníc i letísk pre osobnú dopravu. „Podobne uvažuje už aj Nemecko. Podľa šéfa spolkového rezortu vnútra Horsta Seehofera je možné aj obmedzenie leteckej dopravy do Nemecka a pozastavenie medzinárodných letov tak, ako to aktuálne platí v Izraeli,“ spresnil Klus.

Predbežne do 1. marca budú musieť cestujúci z a do Belgicka uviesť platný dôvod na prekročenie hraníc. „Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na cudzincov s povolením na pobyt v Belgicku, ktorí musia po príchode absolvovať povinnú 7-dňovú karanténu a urobiť si test v prvý deň po príchode, a tiež na konci karantény,“ dodal.

Ako uviedol, v prípade Francúzska sa musia cestujúci prichádzajúci z krajín EÚ lietadlom alebo loďou preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na nový koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Neplatí to pre prichádzajúcich z iných štátov EÚ prostriedkami pozemnej dopravy.

Povinná karanténa aj zákaz vstupu

Spojené kráľovstvo plánuje podľa neho čoskoro zaviesť povinnú 10-dňovú karanténu v hoteloch pre cestujúcich z niektorých vysoko rizikových krajín sveta. „Aktuálne musia takmer všetci prichádzajúci na Britské ostrovy, vrátane občanov Slovenska, mať so sebou negatívny test a ešte podstúpiť aj karanténu, ktorú si možno v Anglicku skrátiť druhým negatívnym testom po piatich dňoch,“ doplnil.

USA obnovili zákaz vstupu pre takmer všetkých neamerických občanov, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Brazílii, Írsku, Spojenom kráľovstve, alebo v niektorej z krajín Schengenu vrátane Slovenska.

„Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk,“ ozrejmil štátny tajomník.

Nové obmedzenia platia predbežne do 25. februára aj vo Fínsku. Klus vysvetlil, že do Fínska môžu cestovať len tamojší občania a ich rodinní príslušníci, osoby s povolením na pobyt vo Fínsku i osoby prichádzajúce za štúdiom, na pracovné cesty, ako aj vo veľmi nevyhnutných prípadoch.

Test nie starší ako 48 hodín

V prípade Litvy sa musia všetky osoby prichádzajúce zo zasiahnutých oblastí, kam patrí aj Slovensko, preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín, alebo si test urobiť ihneď po príchode. „Zároveň platí povinnosť absolvovať 14-dennú karanténu. Tú možno skrátiť ďalším testom, vykonaným najskôr na desiaty deň izolácie,“ spresnil.

Viac informácií o obmedzeniach na hraniciach či podmienkach vstupu do krajín nájde verejnosť na webovej stránke MZVEZ SR.

