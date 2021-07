Zdroj: TASR/AP VIDEO masturbujúceho muža vo vlaku vyvolalo zdesenie: Najprv v Čechách, teraz u nás! Bála sa a všetci okolo ju ignorovali! Dievčina sa zmohla len na video, ktoré zachytáva nočnú moru každej cestujúcej. 15. júl 2021 Monika Hanigovská Krimi

15. júl 2021 Monika Hanigovská Krimi VIDEO masturbujúceho muža vo vlaku vyvolalo zdesenie: Najprv v Čechách, teraz u nás! Bála sa a všetci okolo ju ignorovali! Dievčina sa zmohla len na video, ktoré zachytáva nočnú moru každej cestujúcej.

Zdroj: TASR/AP

Môžu sa cítiť dievčatá a ženy bezpečne vo verejnej doprave? Žiaľ, prax ukazuje, že beznádej, zúfalstvo a strach o svoj život zažívajú aj na takýchto miestach.

Len nedávno Českom otriasol nechutný prípad muža, ktorý masturboval pred študentkou strednej školy. A všetko sa to odohralo vo vlaku, kde ju aj napadol. No Slovákov šokoval podobný zážitok jednej dievčiny tiež. A to dokonca maloletej!

Pritlačil ju o stenu

Podľa slov českej polície si muž vyhliadol študentku na nástupišti Praha-Smíchov, kde čakala na svoj spoj. Následne nastúpil do odstaveného vlaku a cez okno sa pred ňou uspokojoval.

Jej nočná mora však neskončila. Dievča nastúpilo do rýchliku, no muž išiel za ňou. Informuje tom portál novinky.cz „V kupé jedného z vagónov ju potom našiel osamotenú a v obťažovaní pokračoval. Uchopil ju za ľavé zápästie, násilím zdvihol zo sedadla a silou pritlačil o stenu kupé,“ povedal hovorca polície Jan Rybanský.

Muž svoju obeť prestal obťažovať až vo chvíli, keď vlak vstúpil do stanice Hlavné nádražie a vtedy z neho utiekol.

Prípad aj u nás

Aj Slovensko nedávno šokovalo video sexuálneho obťažovania. Zachytáva muža, ako sa ukája vo vlaku a to pred očami prísediacich. Upozorňuje na to instagramový profil stop_catcallin­g_now, ktorý sa venuje sexuálneho obťažovaniu a nevhodnému správaniu. Video je zostrihané a celé je dostupné na Twitteri. Cestujúceho nakrútila obeť tejto udalosti.

„Toto sa mi stalo okolo 14.00 hodine vo vlaku. Prisadol si k nám tento pán – podotýkam, že som mala oblečené dlhé rolákové šaty pod kolená s dlhým rukávom,“ začína opisovať maloletá dievčina svoju nočnú moru na videu.

Ako zlý sen

„Začal sa na mňa usmievať, zrazu si začal pchať ruky do nohavíc a už som samozrejme vedela, že je zle. Snažila som sa ho absolútne ignorovať, ale potom sa na mňa začal škeriť a vytiahol svoje „náradičko“ a reálne mi začal ukazovať všetko čo robí.“

Dievčina sa podľa vlastných slov nemohla postaviť a jednoducho odísť. „Mala som so sebou kufor, ktorý bol zastoknutý medzi jeho kolenom a kolenom dievčaťa na videu, takže som bola reálne zaseknutá a nemohla som sa pohnúť.“

Nikto nepomohol

Podľa jej slov počas toho prechádzalo okolo približne desať dospelých ľudí a nikto nepovedal ani len slovo. „Všetci to videli, ale ani jeden z nich sa neozval.“

„Mala som slzy v očiach, bála som sa, že čo so mnou bude. Bolo to jednoducho strašné. Keď som vystupovala, modlila som sa, aby nešiel za mnou… ale ten strach, čo bol vo mne, bol strašný,“ opisuje svoje pocity.

Redakcia Dnes24 sa obrátili na políciu. „Podľa vozňov ide pravdepodobne o českú súpravu regionálneho vlaku,“ komentoval takto video hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Ako uviedla televízia JOJ, maloletá cestovala vo vlaku do Bratislavy.

Čo robiť, ak takáto situácia nastane? Všeobecne sa odporúča hneď, ako to je možné, zavolať vlakvedúceho a políciu, ktorá by mala ihneď zasiahnuť.

Nezatvárajme oči

Hoci nie k tomuto konkrétnemu prípadu, ale vo viacerých slovenských mestách sa vo štvrtok podvečer uskutočnili solidárne zhromaždenia na podporu ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú sexualizované násilie. Účastníci zároveň vyjadrili protest proti prejavom tohto násilia. Podujatia s podporou ďalších združení a iniciatív organizovalo Amnesty International Slovensko (AIS).

„Našou snahou je verejne prezentovať odmietnutie všetkých prejavov sexualizovaného násilia a obťažovania a ukázať, že takéto správanie nebude prehliadané ani tolerované,“ informovala koordinátorka kampaní a aktivizmu AIS Alexandra Demetrianová o podujatí pod názvom STOP sexualizovanému násiliu na Slovensku.

„Cieľom je tiež apelovať na zmenu zákonov, zlepšenie sociálnych služieb pre obete tohto násilia, ako i citlivejší prístup na úrovni polície, prokuratúry a súdnictva,“ dodala.

Zhromaždenia sa okrem hlavného mesta konali v Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

