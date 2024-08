VIDEO Nahý ruský turista sa pokúsil v Thajsku ZNÁSILNIŤ kravu: Zviera ho nabralo na rohy

Nahý ruský turista, ktorý bol pod vplyvom marihuany, sa podľa agentúry Asia Pacific Press pokúsil znásilniť kravu v Thajsku. Tá sa však zdrogovanému násilníkovi bránila a napadla ho.

Dvadsaťšesťročný Jevgenij K. sa vyzliekol a pokúsil sa nasadnúť na kravu priviazanú k drevenému plotu na poli. Tá ho vzala na rohy, zrazila na zem a pokračovala v útoku.

Miestni obyvatelia zavolali políciu už v momente, keď si všimli nahého muža, ako sa potuluje po okolí. Obávali sa totiž, čo by mohol spôsobiť. Potom už len počuli, ako volá o pomoc, keď ho zviera napadlo.

„Je možné, že sa pokúsil o sex s kravou, ale nemôžeme to povedať s istotou. Žiadna sperma na nej nebola,“ opísal situáciu policajný poručík Thongchai Chaikit.

Nie je to prvýkrát, čo policajti v juhovýchodnej Ázii riešili ruského turistu pod vplyvom návykových látok. Noviny Bali Times v máji informovali o prípade, keď mal Rus pod vplyvom návykových látok na ostrove Bali znásilniť Bielorusku. Tiež sa mal dopustiť napadnutia, zastrašovania a ničenia majetku.

Ilustračné foto

