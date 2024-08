7. august 2024 ELA Správy Rôzne VIDEO: Pes v Tatrách zoskočil z lanovky. Ľudia kritizujú majiteľa i prevádzkovateľa areálu K nepríjemnému incidentu došlo v poslednú júlovú sobotu v Tatrách na poľskej strane.

Turisti si všimli psa, ako sám sedí na lanovke a vezie sa hore na kopec. Vydesený nakoniec z lanovky vo veľkej výške zoskočil. Na sociálnych sieťach sa rozbehla obrovská kritika smerom na majiteľa psa, ale rovnako tak aj na prevádzkovateľa lanovej dráhy.

Pes na lanovke

O udalosti, ku ktorej došlo v sobotu 27. júla na sedačkovej lanovke v poľskom stredisku Szymoszkowa, informoval na Facebooku profil Tatromaniak.

„Pri schádzaní dole si turisti všimli osamelého psa cestujúceho v opačnom smere, ktorý zoskočil z veľkej výšky,“ napísal profil, ktorý zároveň zdieľal zábery incidentu. Na prípad upozornilo CNN Prima News.

Majiteľ zvieraťa vraj cestoval v nasledujúcej sedačke s dvoma psami na vôdzke. V návštevnom poriadku strediska pritom stojí, že psy môžu byť do areálu vpustení iba pod stálym dohľadom a musia mať krátku vôdzku a náhubok. „Je zakázané vnášať zvieratá na lyžiarske trate vrátane sedačkovej lanovky,“ píše sa v návštevnom poriadku.

Podľa profilu Tatromaniak je ale okrem majiteľa vina aj na strane rovnako bezohľadnej obsluhy lanovky, ktorá takéto počínanie umožnila. „Nemám potvrdené informácie o stave psa, ale v tejto výške boli jeho šance na prežitie skôr nízke,“ dodal profil v komentároch.

Upozorňujeme, že nasledujúce video nie je pre citlivé povahy.

Vlna kritiky

Správanie majiteľa i personálu kritizovali aj ľudia pod príspevkom. „Majiteľ psa by mal byť postavený pred súd za zvlášť hrubé týranie,“ napísal jeden z užívateľov.

„Kto vôbec dovolil, aby sa to stalo,“ rozčúlil sa ďalší. „Je niekto, kto pracuje na tomto lyžiarskom vleku, blázon, že dopustil, aby došlo k takej absurdnej situácii? Nehovorím o majiteľovi, pretože to musí byť úplný idiot, ale rovnako tak je za túto situáciu zodpovedný aj personál,“ napísala iná používateľka.

Celá záležitosť bola nahlásená na polícii. „Tatranskí policajti vyšetrujú okolnosti nehody psa na sedačkovej lanovke v Zakopanom. Naša činnosť je vykonávaná v zmysle porušenia zákona na ochranu zvierat,“ uviedli muži zákona.

Predseda spoločnosti spravujúcej dráhu v rozhovore pre poľské médiá vyhlásil, že záležitosť bude určite objasnená. „Ak boli porušené predpisy a nariadenia, budú určite vyvodené dôsledky. Nie je to tak, že by sme to chceli zakryť a nechať to bez vysvetlenia zmiznúť. Musíme to objasniť, aby sa niečo také v budúcnosti neopakovalo,“ povedal Jan Walkosz Jambor.

