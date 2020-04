1. máj 2020 Kultúra VIDEO: Talentovaný huslista koncertuje na streche auta priamo pod oknami Slovákov

Zobral do ruky husle, nasadol do auta a vyrazil do ulíc! Ako pódium mu slúži strecha auta a publikum na balkónoch je viac než vďačné.

V týchto dňoch mal talentovaný huslista Filip Jančík koncertovať po celom Slovensku. Plány sa mu ale kvôli pandémii nového koronavírusu zmenili, a tak turné preložil na september.

Na streche auta

Rozhodol sa ale potešiť všetkých Slovákov, ktorí v týchto dňoch väčšinu svojho času trávia doma, zavretí medzi štyrmi stenami. „Rozhodol som priniesť moje vystúpenia priamo pod vaše okná, na vaše sídliská. Prísť bližšie k vám práve v situácii, kedy nám chýba umenie, kultúra a socializácia ako nikdy predtým,“ vyhlásil Jančík.

Zobral do ruky husle, nasadol do auta a vyrazil do ulíc! Ako pódium mu slúži strecha auta a publikum na balkónoch je viac než vďačné. „Som šťastný, ľudia vykrikujú z okien, tlieskajú, skandujú, je to fakt úžasný pocit,“ povedal huslista po jednom zo živých vystúpení pod oknami Bratislavčanov.

Slovákov teší repertoárom, ktorý obsahuje znelky Pirátov Karibiku, Harryho Pottera či seriálového fenoménu Game of Thrones.

Živé vystúpenie talentovaného umelca priamo pod oknami si užili už stovky Bratislavčanov. Mladý umelec ale nezostáva iba v hlavnom meste. Ak ho chcete vidieť pod svojím balkónom, zapojte sa do projektu Pod oknom, kde môžete hlasovať za svoje mesto a vychutnať si filmovú hudbu v akustickom prevedení z pohodlia vášho okna či balkóna.

Zdroj: Dnes24.sk

zdroj videa: MČ Dúbravka, Martin Chren, Kultúrno-informačné centrum Trenčín

