VIDEO Vybičované emócie Čechov a Slovákov: Attila Végh a Karlos Vémola si to ROZDALI Takmer päť rokov si museli fanúšikovia počkať na to, kedy sa oproti sebe postavia dve najväčšie československé legendy.

Päť rokov bol stav vzájomných zápasov Attila Végh vs. Karlos Vémola 1:0 v prospech slovenského zápasníka. Po sobotnom turnaji v pražskom Edene to však už neplatí a po triumfe českého „Terminátora” je medzi obomi aktérmi zápasu resp. odvety storočia v Oktagone MMA remíza, informuje šport.sk.

Turnaj Oktagon 58 naživo sledovalo 28-tisíc divákov, čím vytvoril rekord v bojových športoch na československej scéne, informuje Teraz.sk.

Obaja aktéri hlavného zápasu už dávnejšie naznačili, že by mohlo ísť o posledný duel ich kariér, no po vyrovnaní vzájomnej bilancie na 1:1 je táto otázka otvorená.

„Bežne to býva tak, že lúčiaci sa zápasník položí rukavice do stredu klietky. Ja však jednu odovzdám Ondrejovi (Novotnému – promotérovi organizácie) a druhú Attilovmu tímu. Je to iba na vás dvoch, či budem zápasiť znovu,“ uviedol Vémola bezprostredne po zápase.

Neskôr potvrdil, že ak by mal mať v kariére ešte jeden zápas, tak iba s Véghom. Ten sa k prípadnému návratu vyjadril opatrne: „Je to pre mňa česť. Na odvetu by som určite nečakal ďalších päť rokov, no mám pred sebou ťažké rozhodnutie. Uvidíme, ako to dopadne, sadneme si k tomu, ale nepoviem nie.“

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk