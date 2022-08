11 Galéria Zdroj: facebook.com/Anton Danko , poprad.dnes24.sk VIEME PRVÍ: Veľké zmeny v živote primátora Danka! Prečo mení bydlisko a koho SUSED bude? Koniec súčasnej adresy po 13 rokoch! Primátor mesta Poprad Anton Danko má luxusný byt vymeniť za rozsiahly rodinný dom! Kam sa sťahuje? 12. august 2022 ELA Správy Rôzne

12. august 2022 ELA Správy Rôzne VIEME PRVÍ: Veľké zmeny v živote primátora Danka! Prečo mení bydlisko a koho SUSED bude? Koniec súčasnej adresy po 13 rokoch! Primátor mesta Poprad Anton Danko má luxusný byt vymeniť za rozsiahly rodinný dom! Kam sa sťahuje?

11 Galéria Zdroj: facebook.com/Anton Danko , poprad.dnes24.sk

Komunálne voľby sa blížia, mnohí kandidáti do funkcií starostov a primátorov v podtatranskom regióne sú už známi. Niektorí ďalší ešte z taktických dôvodov mlčia a využijú zrejme až posledný možný termín o pár týždňov.

Ako žijú kandidáti?

Voliči hlavne v mestách o týchto kandidátoch častokrát veľa nevedia. Ako žijú a kde bývajú tí, ktorí sa uchádzajú o dôležitú funkciu? Naša redakcia si posvietila na kandidátov na funkciu primátorov v okresnom meste Poprad.

Keďže najhorúcejším favoritom je súčasný primátor, boli sme zvedaví, kde po práci trávi život s rodinou Anton Danko. Mimochodom, Danko oznámil svoju kandidatúru už pred pol rokom, čiže omnoho skôr ako ostatní.

Vyvracia fámy

V živote popradského primátora Antona Danka dôjde čoskoro k dvom veľkým zmenám. A to v pracovnom i súkromnom živote. Ak si dôveru Popradčanov udrží a pozíciu obháji, po pracovnej stránke sa v jeho živote až tak veľa nezmení.

Ako sa nám podarilo zistiť, Danka čaká poriadna zmena v prípade jeho bývania. Je známe, že ešte v júni 2010 sa s druhou manželkou Jarkou nasťahoval do 5-izbového bytu s rozlohou okolo 350 štvorcových metrov v bytovom komplexe Rubicon – Veľká.

„V roku 2010 sme si tu spolu s manželkou kúpili nadštandardný byt. Získali sme hypotéku a zvyšok vykryli z úspor,“ hovorí Anton Danko. Pojem „nadštandardný“ nám vysvetlil ako rozmerovo nadpriemerný.

„Ale inak je tam všetko normálne, ako aj v iných bytoch. Zlé jazyky vtedy hovorili, že na streche budovy mám súkromný bazén, dokonca zháňali vrtuľník, aby si to mohli overiť. Samozrejme, nič také sa nepotvrdilo,“ smeje sa popradský primátor a dodáva: „V podobnom duchu sa teraz vedú reči napr. o tom, že som si dal urobiť novučičkú cestu do Veľkej. Málokto však vie, že je to cesta patriaca Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý rieši opravy a obnovu svojich komunikácií podľa vlastných plánov a úplne nezávisle od mesta,“ vysvetľuje fámy primátor.

Súčasnej lokalite by mal dať zbohom už čoskoro.

V lukratívnej časti Veľká si podľa našich informácií už nejaký čas stavia primátor dom. Zaujímalo nás, či je to pravda a či naozaj smeruje do susedstva manželkiných rodičov.

Prečo ide do lepšieho?

Pohľad do katastrálnej mapy naozaj potvrdzuje, že na parcelách v mestskej časti Veľká rastie rodinný dom. Pri našej návšteve tam vládol malý stavebný ruch. Kandidát na primátora Anton Danko sa otázkam nevyhýbal a poskytol nám lukratívny rozhovor na túto tému.

Ste si istý víťazstvom a preto si dovolíte stavať dom už teraz, pred voľbami?

Viem, že je to citlivá téma. Mnohí priatelia mi vraveli, aby som radšej začal až po voľbách. Ja som však verejný činiteľ a naozaj nemám čo skrývať. Práve preto som sa do toho pustil už teraz, doslova pred očami verejnosti. A som rád, že sa mi podarilo nakúpiť materiál ešte za staré ceny. Moja intuícia mi hovorila, aby som nečakal, lebo ceny pôjdu hore. A potvrdilo sa to.

Aj nám váš rodinný dom predstavíte?

Je to tzv. bungalov, čiže prízemný dom so zvýšenou časťou. Budú v ňom 3 izby, kuchyňa s halou, 2 šatníky, práčovňa so žehliarňou a posilňovňa. Objekt má rozlohu 300 m2 zastavanej plochy a k tomu priestrannú garáž o veľkosti 100 m2. K tomu prináleží aj záhrada s vyše 900 m2. Dom bude postavený na princípe zelenej energie. Na strechu umiestnime fotovoltaické články a kúrenie bude dodávať tepelné čerpadlo zo vzduchu. Ako doma, tak aj v meste sa chceme vydať touto ekologickou cestou a čerpať pri tom dotácie zo štátu a Európskej únie.

Neuniklo nám, že je dom napísaný na vašu manželku. Prečo?

Je to jednoduché – ona je totiž vlastníčkou pozemku, ktorý jej daroval otec, môj svokor. Iba malú časť od susedov sme si dokúpili.

Prečo ste sa rozhodli odísť z lukratívneho bytu a postaviť rodinný dom?

Chcel by som neskôr, na dôchodku trošku záhradníčiť a pestovať jablká, moje najobľúbenejšie ovocie. Časom možno aj paradajky v skleníku. A, samozrejme, kosiť trávu, upravovať priestranstvo atď. V neposlednom rade sú tu aj naše tri psy, ktoré sa potešia veľkému prírodnému výbehu.

Natíska sa otázka, odkiaľ máte financie na stavbu rodinného domu, veď v dnešnej dobe to nie je lacná záležitosť. Brali ste si opäť hypotéku?

Dal som dokopy príjem z predaja nadštandardného bytu v Rubicone s tým, že na základe zmluvy uzatvorenej s kupcom tam ešte môžem jeden rok bývať. Druhý zdroj potrebných financií nám zabezpečila hypotéka, ktorú sme spolu s manželkou získali na tento účel.

A na záver otázka na odľahčenie: Väčšina z nás sa radšej od svokrovcov odsťahuje, ako by sa k nim mala prisťahovať. U vás je to práve naopak – budú vašimi bezprostrednými susedmi. Nevadí vám to?

Kdeže! Práve naopak. Ja mám so svojimi svokrovcami krásny vzťah. Veľmi nám pomáhajú v starostlivosti o deti i zvieracích miláčikov. Aj preto som dal vyrezať vchod do plotu k svokrovcom, aby sme mali v budúcnosti k sebe ešte bližšie.

Fotogaléria: Pozrite si, ako vyzerá stavba rodinného domu primátora Antona Danka.

11 Galéria

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk