Viete, aký máte TYP vlasov? Test s pohárom odhalí, ako sa o ne správne starať Spoznajte svoj typ vlasov a doprajte im najvhodnejšiu starostlivosť. Všetko zistíte jednoduchým testom.

Pokúsili ste sa voľným okom či hmatom zistiť v akom stave sú vaše vlasy? Skúste nájsť odpoveď jednoduchým testom. Postačí vám k tomu pohár s vodou.

Čo sleduje test?

Test sa zameriava na pórovitosť vlasov. Je to vlastne miera, ktorá odhaľuje do akej miery sú kutikuly, teda vlasové časti od seba oddelené. Testom zistíte, či je vaša korunka zdravá alebo jej niečo chýba. No pozor, za určitým stupňom pórovitosti nemusí byť len poškodenie, ale aj genetika. Pórovitosť rozdeľujeme do troch kategórií: nízka, normálna a vysoká.

„Je to dôležité, pretože pórovitosť vlasov je indikátorom ich zdravia. Vlasy s nízkou pórovitosťou sa zvyčajne považujú za zdravšie, zatiaľ čo vlasy s vysokou pórovitosťou sú viac poškodené,“ píše Byrdie.

Zdroj: Dnes24.sk