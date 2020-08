2. august 2020 KAW Zo Slovenska VIZUALIZÁCIA: Ľadové jamy sa stanú súčasťou Vydrice. Bude ich môcť obdivovať každý Bratislavčan

Bratislava24 ako prvá získala vizualizáciu budúceho zakomponovania ľadových jám do projektu Vydrica.

Na území Vydrice sa zachovali atraktívne historické artefakty, ktoré chce developer Vydrica Development zakomponovať do projektu a vytvoriť z nich lákadlá pre Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta. Písali sme o tom nedávno v samostatnom článku.

História pre všetkých

K týmto artefaktom patria napríklad zvyšky Kempelenovho vodovodu, prachárne Vodnej veže, zvyšky stredovekých oporných múrov a tiež dve ľadové jamy.

Jamy budú začlenené do priestoru projektu tak, aby k nim mal prístup každý. Aj cez ne obyvatelia a návštevníci Vydrice poodhalia minulosť tohto vzácneho miesta. „Do tej zachovalejšej z dvoch jám by sa mali návštevníci vedieť dostať do vnútra, tá druhá bude pravdepodobne prekrytá a bude sa dať do nej nahliadnuť", povedal pre Bratislava24 Juraj Juritka, riaditeľ developmentu spoločnosti Lucron Group.

Ľadové jamy sa v minulosti využívali na uchovávanie ľadu z krýh z Dunaja a slúžili ako chladničky. Keď v zime zamrzol Dunaj, ľad z neho sa nasekal a nahádzal sa do ľadových jám. Mali priemer asi 5 metrov a hĺbku 10 metrov. Ľad v jamách vydržal veľakrát až do augusta.

