Vlhová senzačne obhájila prvenstvo: Vo Flachau porazila Shiffrinovú, FOTO

Dokázala to! Petra Vlhová sa raduje z ďalšieho triumfu v nočnom slalome v rakúskom Flachau.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v utorňajšom nočnom slalome v rakúskom stredisku Flachau. Obhájila tak prvenstvo z vlaňajška a dosiahla dvanáste víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári, siedme v slalome. Súhrnným časom 1:53,65 min zdolala druhú Švédku Annu Swennovú-Larssonovú o desať stotín sekundy. Líderka SP Američanka Mikaela Shiffrinová skončila až tretia (+0,43).

Vlhová uspela v druhom slalome seriálu za sebou, začiatkom januára ovládla podujatie v Záhrebe. Dvadsaťštyriročná Slovenka postavila základ víťazstva už v prvom kole, po ktorom mala pred Shiffrinovou k dobru šesť desatín sekundy. V druhom kole síce zašla až piaty najlepší čas, ale stačilo jej to na udržanie si prvej priečky. Suverénka uplynulých sezón Shiffrinová spadla z druhej pozície po prvom kole na tretiu a po viac ako piatich rokoch nestála na najvyššom stupni už v dvoch za sebou idúcich slalomoch.

„Emócie v cieli boli veľmi veľké. Cítila som, že robím chyby a druhé kolo bolo veľmi ťažké. Keď som prešla cieľom a videla som zelené čísla, veľmi som sa začala tešiť. Tešila som sa aj preto, že moji fanúšikovia vytvorili obrovskú atmosféru. Je to jeden z tých dní, na ktoré nezabudnem. Každé víťazstvo je pre mňa špeciálne. Prvé kolo mi vyšlo celkom dobre, urobila som si veľký náskok do druhého, kde som veľkú časť stratila. Bolo to tesné, ale nakoniec som vyhrala a určite mi pomohlo prvé kolo,“ povedala Vlhová.