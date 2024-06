20. jún 2024 Správy Zo zahraničia Vo veku 88 rokov zomrel kanadský herec Donald Sutherland, hviezda Hier o život Vo veku 88 rokov zomrel vo štvrtok kanadský filmový a televízny herec Donald Sutherland, ktorého kariéra trvala sedem desaťročí.

Zdroj: TASR/AP

Smrť svojho otca potvrdil jeho syn, herec Kiefer Sutherland, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.

„Osobne si myslím, že to bol jeden z najvýznamnejších hercov v dejinách filmu. Nikdy sa nezľakol žiadnej úlohy – dobrej, zlej ani škaredej. Miloval to, čo robil, a robil to, čo miloval, a človek nikdy nemôže chcieť viac,“ uviedol Kiefer Sutherland na sieti X.

Donald Sutherland sa preslávil vo filmoch ako Tucet špinavcov (1967), MASH (1970), Kellyho hrdinovia (1970), Klute (1971), Teraz sa nepozeraj (1973), Orol pristál (1976), Študentský zverinec (1978), Obyčajní ľudia (1980), Revolúcia (1985), Biele obdobie sucha (1989), JFK (1991) či Pýcha a predsudok (2005).

Bol držiteľom cien Emmy, Zlatý glóbus, ako aj čestného Oscara za celoživotnú tvorbu z roku 2017.

Predtým, ako Sutherland prešiel na dlhú kariéru uznávaného charakterového herca, stelesňoval nepredvídateľnú, protištátnu kinematografiu 70. rokov.

Sutherlandovi sa dostalo rôznych pôct vrátane uvedenia na Kanadský chodník slávy v roku 2000 a na Hollywoodsky chodník slávy v roku 2011. Kanadská pošta v októbri 2023 vydala na jeho počesť známku, ktorá pripomína jeho kariéru ako jedného z najuznávanejších a najvšestrannejších kanadských hercov.

Zdroj: TASR