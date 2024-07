13. júl 2024 Tlačové správy Voda zničila rodine domov. Ostal len kopec blata Voda zmenila ich život doslova od základu, a teraz sa snažia udržať sa „nad vodou“. Taký je osud päťčlennej rodiny, ktorej devastačná záplava takmer odniesla strechu nad hlavou.

Rodina z východného Slovenska pre svoj život súrne potrebuje rekonštruovať dom, poistka, ktorú im po poistnej udalosti uznali, nepokryje ani čiastočnú obnovu. Rodina preto sa rozhodla vytvoriť výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Ich dom stojí na konci obce Ubľa neďaleko Brusného potoka v okrese Snina na východnom Slovensku. A asi práve poloha domu im bola osudná.

Do Brusného potoka steká totiž voda z hôr a smeruje do dediny. Pri júnovej prietrži mračien v obciach Ulič, Ubľa, Dúbrava a Michajlov jej bolo priveľa. Do domu rodiny Franduličovcov sa doslova vovalila voda s nánosmi bahna, konárov a kmeňov stromov a rodina s ňou a s jej následkami bojuje dodnes. Ich dom, ktorý rodina budovala a rozvíjala viac než 30 rokov, zmenila voda na nepoznanie.

„Hovorí sa, že oheň uhasíš, ale pred vodou neutečieš. Ani nám sa nepodarilo utiecť. Vďaka Bohu sa pri povodni len zázrakom nikomu nič nestalo,“ hovorí za rodinu mama Jitka Franduličová. „Do záchranárskych prác sa zapojilo mnoho ľudí či už profesionálov alebo známych a kamarátov. Ide však o nesmierne vysoké škody, ktoré si nevieme uhradiť sami. Ostal nám len nesplatený úver, zničené autá, tony bahna a naplavená kopa dreva a konárov.“

Obrovské množstvo dreva a bahna zaplavili v dome celé prízemie do výšky asi 70 centimetrov ako aj celé okolie domu.

Ostal prázdny dom, len plný blata

V osudnú noc stáli mama s dcérou asi dve hodiny vo vode po kolená a snažili sa vlastnými silami zatarasiť dvere, ktoré vybili stromy s bahnom valiace sa na dom. Rodine zaplavilo kuchyňu, obývačku, spálňu, kúpeľňu, špajzu, kotolňu i garáž. Zničený je nábytok, spotrebiče, notebooky, osobné veci, všetko, čo bolo uložené do výšky 70 centimetrov.

Voda s bahnom zničila aj všetko profesionálne elektrické náradie, ako vŕtačky, zbíjačku, karbofrézu, technický vysávač, zváračku, frézu na murivo a množstvo iných vecí, ktoré využívali muži z rodiny na prácu a obživu. Otec s bratom totiž pracujú ako elektrotechnici.

Zaplavilo aj domácich pomocníkov – pílu, kosačku, strunovú kosačku, všetko čo je pri dome potrebné. Ostal jednoducho prázdny dom.

Vysušiť múry, zatepliť dom

Rodina mala dom samozrejme poistený, povinná poistka bola aj súčasťou úveru na bývanie. Poisťovňa však uznala len škodu vo výške 2 290,47 euro. Rodina sa plánuje voči rozhodnutiu odvolať.

Otec je už na dôchodku a mama má do dôchodku desať rokov. Na výstavbu domu mali pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež úver. Napriek tomu, že celý život pracujú a pravidelne splácajú tieto úvery, ostáva im splatiť ešte okolo 9-tisíc eur.

Preto hľadajú pomoc a podporu na nevyhnutné opravy a rekonštrukciu domu, ktorá je odhadovaná na 120-tisíc eur. Peniaze chcú použiť na vysušenie a zateplenie múrov, nové hydroizolácie, podlahy, opravu stien, výmenu dolámaných vchodových a záveterných interiérových dverí, opravu elektroinštalácie, kotla a potrebné vybavenie domu – spotrebiče, nábytok a množstvo ďalších vecí, ktoré sa spod bahna už nedali zachrániť.

Rodina preto vytvorila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Bude vďačná za akúkoľvek pomoc pre jej „novú strechu“ nad hlavou.

