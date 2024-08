9. august 2024 ELA Krimi Vojna na Blízkom východe má prvú slovenskú obeť: Bratislavčana (†27) ZABILI úlomky dronu Všetko sa to stalo v utorok (6. 8.) okolo obeda v meste Naharija na severe Izraela. Ponad mesto letel libanonský dron.

Zdroj: TASR/AP

Ten sa stal neskôr osudným 27-ročnému Mikhaelovi z Bratislavy, ktorý sa v tom čase nachádzal na ulici. Keď dron izraelská protivzdušná obrana zostrelila, úlomky z neho zranili 18 ľudí. Medzi nimi aj mladého Slováka.

„Išiel ku kamarátovi. Niekedy okolo obeda. A v tom momente, keď stál niekde na križovatke alebo zastal na semafore, tak neďaleko neho buchla raketa, ktorá bola odstrelená,“ opísal incident Mikhaelov brat George pre TV Markíza.

Mikhaela previezli do neďalekej nemocnice, kde sa ho lekári snažili zachrániť. Po troch dňoch však prišla tragická správa. V piatok ráno Mikhael ťažkým zraneniam podľahol. „Bohužiaľ, to jeho zranenie bolo veľmi vážne. Črepiny ho zasiahli do zadnej časti hlavy. Priamo do mozgu,“ konštatoval brat George.

Mikhael vyštudoval Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Aktuálne sa venoval doktorandskému štúdiu. Do Izraela prišiel navštíviť aj so svojím bratom rodičov, ktorí tam žijú.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk