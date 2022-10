Zdroj: facebook.com/Matúš Vallo má rád Bratislavu , TASR VOLEBNÝ PRIESKUM: Vallo mal poriadny náskok, Kusému sa podarilo ho stiahnuť Z prieskumu vyplýva, že tretina opýtaných v Bratislave nechce ísť voliť a ďalších 13,5 percenta voličov nevie, koho zakrúžkuje.

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo by v októbri vyhral komunálne voľby a zostal by na svojej primátorskej stoličke aj v ďalšom volebnom období. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Agentúra realizovala prieskum v dňoch 10.10.2022 – 14.10.2022 na vzorke 604 respondentov.

Vallo v prieskume vedie

Prieskum zisťoval, ako si vedú kandidáti na primátora hlavného mesta. „Lídrom v prieskume je súčasný primátor Matúš Vallo. Hlas by mu dalo 53,7 percenta rozhodnutých voličov. Za ním nasleduje Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Nové Mesto. Volili by ho 37,6 percenta,“ uvádza TV Markíza.

V prieskume nasleduje Martin Mlýnek s 3,2 percentami, Miroslav Heredoš s 2,9 percentami a Miroslav Vetrík s 1,3 percentami. Menej ako jedno percento hlasov by dostali Peter Poláček, Martin Jakubec a Andrej Trnovec.

Kusý stiahol náskok

Šéf prieskumnej agentúry FOCUS a sociológ Martin Slosiarik pre Markízu povedal, že Vallo má silnejšie jadro svojich voličov. Hoci začal Kusý kampaňovať neskôr, pustil sa do kampane intenzívne a prvotný Vallov náskok stiahol.

„Náskok Matúša Valla je síce výrazný, ale v miestnych voľbách hrá dôležitú úlohu aj samotná účasť, ktorú zvyknú respondenti nadhodnocovať, teda v prieskume deklarujú vyššiu ochotu prísť k voľbám, než je nakoniec realita vo volebný deň,“ uvidol Slosiarik. V takom prípade záleží, ktorý z kandidátov má pevné voličské jadro a v tom je v lepšej situácii Matúš Vallo.

Z prieskumu vyplýva, že tretina opýtaných v Bratislave nechce ísť voliť a ďalších 13,5 percenta voličov nevie, koho zakrúžkuje.

Voliči rôznych strán

Agentúra FOCUS zisťovala aj to, koho by za primátora hlavného mesta volili podporovatelia jednotlivých politických strán.

„Voliči OĽaNO by za primátora volili Valla (24,4 percenta) a za ním by sa umiestnil Kusý s 19,9 percentami. Martina Mlýneka by volilo 5,3 percenta voličov OĽaNO, hoci je Mlýnek kandidátom aj Obyčajných. Voliči Smeru sa najviac prikláňajú ku Kusému, ktorého by volila viac ako pätina opýtaných. Valla by volilo len 4,4 percenta voličov Smeru,“ uviedla TV Markíza.

Najväčšiu podporu má Vallo medzi voličmi Progresívneho Slovenska. Volilo by ho 70,9 percenta z nich. Kusého by volilo vyše 11 percent voličov PS.

Problémy Bratislavy

Bratislavčanov najviac trápi práve parkovanie. Vallo sľúbil jeho reguláciu na začiatku volebného obdobia. V súčasnosti majú viaceré mestské časti spojazdnený platený systém parkovania s výhodami pre rezidentov. Rudolf Kusý PAAS kritizuje a hovorí, že je chaotický.

Ľudia v prieskume sa sťažovali aj na bezdomovcov a asociálov (4,9 percenta), na čistotu a poriadok (4,8 percenta), na infraštruktúru a osvetlenie (4,8 percenta) a na zeleň a parky (4,4 percenta).

Zdroj: Dnes24.sk