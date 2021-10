Zdroj: Oriflame Vône ovplyvňujú naše vzťahy, záleží ako to vyhodnotí náš mozog! Vďaka dvom šikovným parfumérom Marine Iperta a Carlosovi Vinalsovi, vznikla vôňa .SE Swedish Experience vyrobená patentovanými technológiami, ktoré umožňujú šetrné zachytenie rastlinných vôní bez ich poškodenia. 8. október 2021 Tlačové správy

8. október 2021 Tlačové správy Vône ovplyvňujú naše vzťahy, záleží ako to vyhodnotí náš mozog! Vďaka dvom šikovným parfumérom Marine Iperta a Carlosovi Vinalsovi, vznikla vôňa .SE Swedish Experience vyrobená patentovanými technológiami, ktoré umožňujú šetrné zachytenie rastlinných vôní bez ich poškodenia.

Zdroj: Oriflame

Nové parfumy predstavila spoločnosť Oriflame na Slovensku piknikom v zmysle filozofie „Beauty by Sweden“. „Venovať pozornosť vôňam sa naozaj oplatí“, tvrdí renomovaný neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MBA. Vedeli ste o tom, že čuch človeka je priamo napojený na emočné časti mozgu? Že naše najobľúbenejšie vône, parfumy sú spájané s vlastnou pozitívnou skúsenosťou?

Nové udržateľné vône

Filozofia „Beauty by Sweden“, ktorou sa Oriflame riadi, vychádza zo švédskeho životného štýlu. Švédi žijú v štýle „lagom“, čo znamená nepodľahnúť konzumu, žiť v rovnováhe. Rovnováha, ktorá prichádza zvnútra aj zvonka, vďaka ktorej máte kontrolu nad svojím životom bez ohľadu na to, čo si pre vás pripravil – to vám umožní rast a prosperitu. „Veríme tiež v zodpovednú krásu, vytváranie bezpečných výrobkov, ktoré sú inšpirované prírodou a poháňané vedou. Výrobky s eko-eticky kontrolovanými prísadami, v ktoré môžete veriť a stáť za nimi. Dlhé roky sme hrdí na to, že naše hodnoty zakladáme práve na udržateľnosti a starostlivosti o životné prostredie. Držíme krok so súčasnými trendmi v oblasti udržateľných vôní, preto prinášame na trh dve ikonické vône .SE Swedish Experience Wild Hearts a Blazing Warmth“, uviedla marketingová riaditeľka Oriflame Eva Staníková.

Je len na vás, pre ktorú vôňu sa rozhodnete. Buď sa ponoríte do večerného plávania v hmlistom jazere za svitu mesiaca s vôňou .SE Wild Hearts, ktorá vo vás vyvolá pocit chladného, hmlistého švédskeho jazera alebo siahnete po .SE Blazing Warmth, s ktorou uniknete z vášho mestského bytu, obklopení pocitom kolektívneho tepla so srdcom plným radosti a optimizmu.

Vône ovplyvňujú naše vzťahy

Známy a obľúbený slovenský neuropsychológ PhDr. Robert Krause PhD., MBA na pikniku vo švédskom štýle zaujal interaktívnou prednáškou o vôňach a ich prepojení s mozgom človeka. „Každý človek vníma jednotlivú vôňu inak – na základe predošlých skúseností. To, čo niekomu vonia, druhému nemusí. Ani dvaja ľudia sa nemusia zhodnúť na tom, ktorá vôňa vonia rovnako. Čuch hrá hlavnú rolu vo vnímaní vonkajšej reality, pretože je priamo napojený na emočné časti nášho mozgu. V emočných častiach nášho mozgu sídli centrum, odborne nazývané „Amygdala“, ktoré neustále vyhodnocuje, či ľudia, situácie, v ktorých sa s nimi nachádzame, sú pre nás príjemní, potenciálne s nimi vieme nadviazať bližší vzťah, alebo nie. Vôňa teda ovplyvňuje aj naše vzťahy. Ak sa nám niekto páči, musí nám voňať,“ uviedol obľúbený neuropsychológ Robert Krause a uzavrel: „Častokrát môže nastať situácia, že si nás ľudia zapamätajú práve na základe parfumu, ktorý nosíme. Venovať preto pozornosť vôňam sa naozaj oplatí.“

3 Galéria

Zdroj: Oriflame

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Oriflame