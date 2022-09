Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Vyberáme mobil pre školáka: Kedy je čas na prvý telefón? Začiatok školského roka je tu a s ním tradičná otázka rodičov: Je už čas na prvý mobil pre dieťa? 5. september 2022 Tlačové správy

Jednotný názor na to, v akom veku už patrí mobil do rúk školákov neexistuje. Je tu však niekoľko osvedčených otázok a odpovedí, ktoré nájdete v našom novom seriáli, ktorý sme pripravili spolu s mobilným operátorom 4ka.

„Neexistuje žiadna veková hranica, kedy už dieťa môže dostať svoj prvý mobil. Odporúčam ale zvážiť niekoľko otázok. Chodí dieťa samo do školy alebo napríklad zo školy na krúžky? Ak v priebehu dňa býva dieťa samo, čo i len pár minút, z pohľadu bezpečnosti je určite dobré, ak má mobil. V prípade potreby tak môže zavolať rodičom,“ hovorí odborníčka zo 4ky Andrea Čagalová.

Dôležitá je aj pripravenosť školáka na to, aby mal telefón. Dnes síce aj škôlkari vedia robiť s mobilmi či tabletmi, ale to najmä preto, že sú to najdostupnejšie herné zariadenia.

Mobil ale nie je hračka a aj keď sa to dnes často nezdá, jeho prioritnou úlohou je – telefonovanie. Prvý mobil pre školáčika by mal byť tlačidlový a malkáčovi treba vysvetliť, že je to zariadenie, vďaka ktorému vie zavolať mamine či tatovi, keď to potrebuje.

„Čas na smartfón je skôr na druhom stupni,“ dodáva A. Čagalová. Menšie deti by mali mať telefón skôr na to, aby sa v prípade potreby vedeli spojiť s rodičmi. Aj preto nepotrebujú ani tak drahé paušály, stačí im predplatená karta. „SIM karta Moja 4ka za 4 eurá obsahuje kredit v rovnakej výške. Za minútu volania alebo SMS zaplatíte 5 centov a má aj 1GB dát na skúšku. A kúpite ju na každej pošte alebo na webe 4ka.sk ,“ odpovedá A. Čagalová na otázku, aký produkt by odporučila pre dieťa k jeho prvému mobilu.

