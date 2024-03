8. marec 2024 Krimi Východné Slovensko je na nohách: Stratil sa TROJROČNÝ chlapček, prebieha veľká pátracia akcia! Malý Jarko je nezvestný už tretí deň!

V okolí Košíc prebieha dramatická pátracia akcia po trojročnom Jarkovi, ktorý sa stratil v obci Ďurkov. K nešťastnej udalosti došlo v stredu 6. marca popoludní, údajne stačila chvíľka nepozornosti matky a chlapec zmizol. O prípade informuje portál TVnoviny.sk.

Do pátrania sa okamžite zapojili profesionálni i dobrovoľní hasiči, policajti, vojaci, kadeti strednej policajnej školy a nad oblasťou krúžil aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR.

„V stredu popoludní polícia prijala na tiesňovej linke 158 oznámenie o nezvestnosti maloletej osoby. Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojil aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci HaZZ, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach,“ spresnila pre TVnoviny košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Chlapca sa, žiaľ, doposiaľ nájsť nepodarilo.

Prepátrané bolo podľa polície blízke okolie, miesta možného výskytu maloletej osoby aj blízky lesný porast.

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pri pátraní pomôcť, je potrebné nahlásiť polícii.

Zdroj: Dnes24.sk