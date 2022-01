17 Galéria Foto: Michaela Maderová Výhľady, aké len tak niečo neprekoná: Zažili ste už východ slnka na Kráľovej holi? FOTO Obdivovať Vysoké Tatry v plnej kráse za prvých slnečných lúčov je úchvatné. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži. 15. január 2022 Jakub Forgács Magazín

15. január 2022 Jakub Forgács Magazín Výhľady, aké len tak niečo neprekoná: Zažili ste už východ slnka na Kráľovej holi? FOTO Obdivovať Vysoké Tatry v plnej kráse za prvých slnečných lúčov je úchvatné. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži.

17 Galéria Foto: Michaela Maderová

Kráľova hoľa má nadmorskú výšku bezmála 2-tisíc metrov nad morom, ani to však ľuďom odjakživa nebránilo v tom, chodiť cez ňu do vedľajšieho regiónu a stretávať sa. Je to hraničný kopec, ktorý v podstate spája Horehronie, Spiš a Liptov, čo dodnes pripomínajú aj folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou organizované v Liptovskej Tepličke.

Strecha Slovenska

O Kráľovej holi sa okrem iného hovorí, že je strechou Slovenska, keďže tam pramenia štyri veľké rieky – Hornád, Hron, Hnilec a Čierny Váh. Stala sa námetom mnohých básní i pesničiek, z ktorých azda najznámejšou je Na Kráľovej holi.

Ľudia aj dnes vo veľkých počtoch chodia na tento kopec a výstup na Kráľovu hoľu je jednou z najvyhľadáva­nejších turistických trás v Nízkych Tatrách. Hore sa dá dostať z viacerých obcí. Z Liptovskej Tepličky, odkiaľ vedie asi najdlhší chodník, ďalej sa dá vyraziť aj z obcí Telgárt, Šumiac, Vernár či Spišské Bystré.

My sme sa na Kráľovu hoľu vybrali práve z obce Šumiac a aby bol zážitok ešte výnimočnejší, vyrazili sme na východ slnka. Viac sa o tom dočítate na ďalšej strane.

17 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk