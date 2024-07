Výjav ako z APOKALYPTICKÉHO filmu: Nebo nad obľúbenou plážou zaplavili MILIÓNY vážok, VIDEO

Na vyhľadávanej pláži Misquamicut v americkom Rhode Island nastala počas víkendu zaujímavá situácia. Všetko sa podarilo zachytiť na video a zábery teraz kolujú po sociálnych sieťach.

Ľudia výjav prirovnávajú k jednej z biblických rán.

Všetko sa odohralo v sobotu, kedy zdanlivo nekonečný roj prekvapil návštevníkov pláže.

"Užívala som si pekný deň na Misquamicut State Beach, až do momentu, kým sme neprežili apokalypsu vážok,“ povedala jedna z žien, ktorá sa v čase preletu roja nachádzala na pláži.

Ako píše New York Post, vážky boli všade. Prelietavali pomedzi slnečníky, plážové ležadlá a narážali do ľudí. Kým niektorí si pokojne celú scénu natáčali na mobily, iní v panike utekali z pláže a zamykali sa do svojich áut.

Podľa odborníkov sa takéto obrovské roje vážok majú tendenciu tvoriť hlavne počas letných mesiacov. Objavia sa aj na miestach, kedy je vo vzduchu dostatok drobného hmyzu, ktorým sa živia.

„Jednotlivé vážky v rojoch sa môžu rátať na miliardy a skupiny môžu byť také veľké, že ich zaznamenajú aj radarové systémy,“ dodal server.

Would you stay or go? ⛱️🤔⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday -- you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI