KAW Vypuklo veľké testovanie národa: KOLÓNY a DLHÉ RADY sú v celej Bratislave! + FOTO

Pripravte sa na dlhšie čakanie pred odbernými miestami. Ak idete na odber priamo z auta, pozor! Spomalená doprava je v okolí viacerých takýchto stanovíšť.

Zdroj: Dnes24.sk

Aj v Bratislave sa začalo celoplošné testovanie. Od rána sa tvoria pred školami a úradmi dlhočizné rady, ktoré niekde siahajú až do vzdialeností niekoľkých kilometrov. Pred drive-in odbernými miestami sa tvoria kolóny a doprava je spomalená.

Autá stoja v kolónach

Zelená vlna RTVS informuje o kolóne na Botanickej smerom z Karlovej Vsi k Mostu Lafranconi. Spomalená doprava je podľa dopravných máp aj pri vjazde do Mlynskej doliny, v Petržalke na Panónskej ceste a na Bratskej smerom k odberovým miestam pri obchodnom centre Danubia.

Taktiež sa tvoria kolóny na Bajkalskej, Zahradníckej či pri parkovisku vedľa trhoviska na Miletičovej. Zdržanie hlásia dopravné aplikácie aj na Vrakunskej ulici.

„Drive in miesta v Karlovej Vsi aktuálne odkláňajú obyvateľov na iné odberové miesta,“ upozorňuje magistrát. Občanov prosí, aby pri čakaní na odberných miestach dodržiavali odstupy a sledovali pokyny personálu. „Iba tak stihneme otestovať čo najviac obyvateľov a obyvateliek nášho mesta,“ dodáva bratislavský magistrát.

Niekde začali s oneskorením

Podľa informácií priamo z bratislavských ulíc, na niektorých miestach sa testovanie nezačalo presne, ale s oneskorením. Na Tilgnerovej v Karlovej Vsi údajne chýbali hárky na vypisovanie administratívy. A nie je to jediné miesto, kde riešia tento problém.

„Zdržanie spôsobilo, že v distribuovaných materiáloch chýbali zoznamy a čísla. Bez toho sa nedalo začať testovanie, aj keď boli nastúpení zdravotníci aj so všetkým staffom. Už by to malo ísť,“ informovala starostka Karlovej Vsi na sociálnej sieti.

Potvrdzuje to aj Magistrát hlavného mesta SR na sociálnej sieti. „Testovanie na viacerých odberných miestach zatiaľ nebolo spustené alebo je pozastavené.“ Dôvodom je nedostupnosť evidenčných hárkov alebo certifikátov.

Týkať sa to má viacerých odberných miest v mestských častiach Ružinov, Staré Mesto a Rača. „Otvorenie odberového miesta na Rybničnej vo Vajnoroch sa odložilo pre nedostupnosť zdravotníckeho personálu,“ doplnil magistrát.

„Chýbali nejakí zdravotníci, snažíme sa zháňať, u nás v Ružinove je najväčší problém, že armáda nedodala hárky na zapisovanie. Snažíme sa dotlačiť a rozviesť, ale napríklad DK Ružinov ešte neotvoril, lebo podľa našich ľudí veliaci vojak odmieta vziať naše hárky a čaká na vojenskú tatrovku,“ informuje na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.

AKTUÁLNE:

V Záhorskej Bystrici zriadia ďalšie odberné miesto. Bude sa nachádzať v areáli televízie, ktorá má v mestskej časti sídlo. Testovať sa začne od 14:00 hod. Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti.

Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, hlási v sobotu dopoludnia veľmi veľký nápor ľudí. Zároveň žiada zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú schopní ihneď prísť pomôcť, aby sa ozvali miestnemu úradu. Na viacerých miestach začali testovať ráno pre nedostatok personálu neskoršie. Na Beňadickej a Tupolevovej pre zničenie stanov silným vetrom sa otvorenie odberných miest predĺžilo. V súčasnosti už fungujú. V okolí Základnej školy Budatínska upozorňuje mestská časť na komplikovanú dopravnú situáciu. Na mieste malo dôjsť k nehode, pričom ďalší pruh je na tomto mieste obmedzený z dôvodu čakania na drive-through.

V Novom Meste museli niektoré odberné miesta otvoriť s menším zdržaním, chýbali administratívne formuláre. „Momentálne sú všetky odberné miesta otvorené, prijímajú testovaných,“ uviedol hovorca mestskej časti Marek Tettinger. Aj on priznáva veľký nápor ľudí pri všetkých odberných miestach. „Na väčšine v týchto chvíľach čaká viac ako sto ľudí,“ uviedol.

Správu budeme aktualizovať.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR