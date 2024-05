20. máj 2024 Rastislav Búgel Hokej Vyťahujte postupové KALKULAČKY! Ako sa môžu slovenskí hokejisti prebojovať do štvrťfinále? Už v nedeľu mohlo byť rozhodnuté a slovenská reprezentácia mohla v predstihu oslavovať postup do vyraďovacej časti šampionátu. Nestalo sa tak.

Slovenská hokejová reprezentácia mohla oslavovať postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta už v nedeľu, no do cesty sa jej postavili Lotyši.

Počas šiesteho zápasu potrebovala naša reprezentácia výhru, ktorou by si zabezpečila istotu postupu. Napokon však v zápase získala „len“ bod, keď prehrala 2:3 po samostatných nájazdoch.

Ako to vyzerá v tabuľke?

Hoci fanúšikovia boli sklamaní, stále nejde o športovú tragédiu. Slovensko má v tabuľke B skupiny 12 bodov a je aktuálne na štvrtom mieste. Lotyši majú na svojom konte 9 bodov a sú tak na piatej, nepostupovej priečke.

Aktuálna tabuľka

1. Švédsko – 15 bodov

2. USA – 13 bodov

3. Nemecko – 12 bodov

4. Slovensko – 12 bodov

5. Lotyšsko – 9 bodov

6. Francúzsko – 4 body

7. Kazachstan – 3 body

8. Poľsko – 1 bod

Postupová matematika

Slováci odohrajú svoj posledný zápas v skupine v utorok o 20.20 hodine proti silnému Švédsku. Zrak fanúšikov sa bude opierať na predchádzajúce meranie síl (16.20 hod.), kedy sa Lotyši predstavia proti USA.

Ak Lotyšsko stratí čo i len bod, Slováci postupujú do štvrťfinále. Stratené to nie je ani v prípade, že by Lotyšsko vyhralo a porazilo Američanov. V prípade takéhoto scenára bude Slovensko potrebovať zisk aspoň jediného bodu vo večernom zápase proti Švédsku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk