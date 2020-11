4. november 2020 Zo Slovenska Z domácej pálenej si predsa len nalejeme: Od zmeny zákona budú musieť upustiť

Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia by sa rušiť nemala, ako pôvodne plánovalo Ministerstvo financií (MF) SR.

Hoci parlament v stredu posunul do druhého čítania novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá o zrušení hovorí, minister financií Eduard Heger (OĽANO) v pléne avizoval, že v rámci druhého čítania by sa malo od tejto zmeny upustiť.

Nákladné kontroly daniarov

Domáca výroba destilátov bola na Slovensku zlegalizovaná počas bývalej vlády, presadila ju vtedajšia koaličná strana Most-Híd. Súčasná platná legislatíva presne definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za akých takýto výrobca destilátu môže výrobu destilátov vykonávať.

MF SR ako prvý argument pre zrušenie ešte v dôvodovej správe k novele zákona uvádzalo, že zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobuje mimoriadne neefektívne vynakladanie peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly výroby liehu súkromnými osobami.

Následne rezort financií však tiež vysvetlil, že v súčasnosti platný zákon je aj v rozpore s európskym právom. Európska komisia (EK) by však Slovensko už postihovať nemala.

Nedostatky v zákone

„Komunikovali sme s Európskou komisiou (EK) a keďže od 1. januára 2022 má začať platiť európska smernica, ktorá umožní aj súkromné pálenice popri pestovateľských páleniciach a klasickej výrobe liehu, tak môžeme od tohto bodu upustiť. Počas budúceho roka by teda EK nepristúpila k ‚infringementu‘ z dôvodu toho, že od 1. januára 2022 bude platiť smernica a tento zákon bude v súlade so smernicou,“ vysvetlil v pléne Heger.

Budúci rok by sa mal tento zákon iba doladiť. „Sú tam nejaké nedostatky, ktoré bude treba dočistiť, ale preto by sme v druhom čítaní túto časť vypustili s tým, že budeme čakať, kým príde eurosmernica do platnosti, a zatiaľ ten rok aj EK bude akceptovať, že takýto zákon máme v platnosti,“ avizoval Heger v súvislosti s nerušením súkromného pálenia.

Colnými úradmi je evidovaných približne 26 súkromných výrobcov destilátu, pričom paušálna ročná výška spotrebnej dane je 135 eur.

Novela zákona okrem zrušenia súkromnej výroby destilátov preberá do slovenskej legislatívy eurosmernicu, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní.

V súvislosti s jej prebratím sa zavádza najmä nový typ daňového subjektu, ktorým je schválený odosielateľ a schválený príjemca, a upravuje sa postup pri preprave alkoholických nápojov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.

