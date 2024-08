4. august 2024 Magazín ZANIKNE najzdvorilejšie slovo na svete? Ľudstvo ho používa len na 7 PERCENT! Je to desivé! Je možné, že najznámejšie zdvorilostné slovíčko sa prestane používať tak, ako ho poznáme.

Slušnosť patrí do spoločnosti. Najznámejšie slovo, ktoré sa vždy spájalo so zdvorilosťou, to má však poriadne nahnuté. Ide o čarovné slovíčko známe po celom svete ako „prosím“. Nový výskum publikovaný vo vedeckom časopise Social Psychology Quarterly poukázal, že ho používa v kľúčových situáciách len na 7 percent ľudí.

„Výsledky nás určite prekvapili. Mať také nízke číslo je kontraintuitívne,“ povedala Tanya Stivers, profesorka sociológie a jedna z autoriek tamojšej štúdie.

Vzácne slovo

Výskumníci zaostrili na to, kde všade sa používa slovo „prosím“ a zistili, že v rámci akýchkoľvek ostatných žiadostí sa využíva na menej ako 10 percent. No častejšie sa používa tam, kde sa prirodzene očakáva, že príde zamietavá odpoveď.

„Slovo „prosím“ sa používa aj ako spôsob, ako presvedčiť alebo prinútiť druhú osobu, aby súhlasila s požiadavkou, ktorú by inak nemusela odobriť. Slúži na prekonanie akejsi neochoty. Táto chyba v etikete malých rozhovorov môže spôsobiť, že sa osoba, ktorej sa to pýtate, bude cítiť zle, ak vás odmietne,“ píše portál Perth Now. Skumaním zistili, že sa toto zvorilostné slovo používa často aj v prípadoch, kedy opýtajúci žiada niečo, na čo nemá vôbec právo.

Bez rešpektu

Slovo, ako sme ho poznali doteraz sa čoraz častejšie využíva aj vtedy, ak nastáva „dotieravá situácia.“ „Akékoľvek všeobecné pravidlo – ako napríklad „prosím“ a „ďakujem“ – nezohľadňuje konkrétnu situáciu a nemusí vždy znamenať rešpekt alebo zdvorilosť,“ povedal hlavný autor štúdie Andrew Chalfoun.

Ako pridať slovu „prosím“ zase vážnosť? Autori štúdie sa domnievajú, že by sa ľudia mali zamyslieť nad tým, kedy a kde ho opäť použijú.

Zdroj: Dnes24.sk