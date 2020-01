18. január 2020 KAV Regióny Zo Slovenska Bratislavská novinka: Bude odteraz zastávka MHD bez "špakov" na zemi?

Popolník by mal ľudí naviesť na to, aby cigaretový ohorok nehodili na zem, ale do špeciálnej nádoby.

2 Galéria

V Lamači pred pár dňami nainštalovali netradičnú nádobu na „špaky“. Možno ste sa už s podobnou zaujímavosťou stretli v zahraničí alebo aj iných slovenských mestách.

Popolník by mal ľudí naviesť na to, aby cigaretový ohorok nehodili na zem, ale do spomínanej nádoby. Nájdete ho na zastávke Vrančovičova smer Lamač.

„Skúšame menší experiment s takýmto špeciálnym košom na cigaretové "špaky“. Experiment je založený na princípe postrčenia (nudging), kedy ľudí motivujete cez malé formy pozitívnych a nepriamych podnetov k zmene správania," vysvetľuje Lepši Lamač na sociálnej sieti.

Fajčiari čakajúci na svoj spoj MHD tak môžu cigaretovým ohorkom hlasovať za jednu z dvoch možností uvedených na koši.

2 Galéria

Chcete dostávať pravidelný prísun čerstvých správ z Bratislavy a okolia? Sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk