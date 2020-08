7. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy ZÁZRAK hlásia z poľskej nemocnice: Holanďan sa po páde v osemdesiatke prebral z kómy!

Holandského cyklistu Fabia Jakobsena v piatok prebrali z kómy. Podľa informácií od poľských lekárov v nemocnici v Sosnowci je jeho zdravotný stav dobrý.

Pred dvomi dňami obletela svet správa o tom, že holandský cyklista Fabio Jakobsen po hororovom páde v špurte pretekoch v Poľsku bojuje o život a dokonca ho museli pol hodinu priamo na vozovke záchranári oživovať. Písali sme o tom TU.

Zdá sa, že bude fit

„Pacient je pri vedomí. Reaguje na príkazy a dýcha bez pomoci. Jeho krvný tlak je v norme, mozgové funkcie nie sú poškodené. Keď prežil taký ťažký pád, som si istý, že sa vráti k športu. Teraz ho čaká rehabilitácia. Ak bude prebiehať úspešne, o dva týždne by sme ho mohli prepustiť z nemocnice do domáceho liečenia. Sme veľmi šťastní z toho, ako sa to vyvíja,“ uviedol zástupca riaditeľa nemocnice v Sosnowci Pawel Gruenpeter.

Má vážne zranenia, ale

Jakobsen, dvadsaťtriročný člen tímu Deceuninck-Quickstep, utrpel ťažké zranenia v stredajšej úvodnej etape pretekov Okolo Poľska po tom, ako ho v záverečnom špurte vytlačil do bariér krajan Dylan Groenewegen z tímu Jumbo-Visma. Holanďana previezli do nemocnice a vo štvrtok sa podrobil operácii lebky a tvárovej oblasti Informovala o tom agentúra AFP.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk/TASR