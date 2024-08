28. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Zdravotná sestra je HRDINKA: Zachránila dieťa, ktoré sa PREDČASNE narodilo v lietadle Tomu sa povie byť v správnom čase na správnom mieste. Zdravotná sestra zachránila dieťatko predčasne narodené na palube lietadla.

Chen Shanshan je zdravotná sestra, ktorá pracuje na novorodeneckom oddelení v čínskom Hainane. Nedávno sa postarala o malý zázrak, keď bola v správny čas na správnom mieste.

Nečakaný pôrod

Tretieho augusta bola jednou z pasažierok lietadla spoločnosti Southern Airlines smerujúceho do Pekingu. Ako informuje Independent, jedna z cestujúcich nečakane na toalete predčasne porodila.

Dieťatko prišlo na svet v 26. týždni tehotenstva a po príchode na svet malo len 820 gramov.

Letušky okamžite zisťovali, či je na palube niekto, kto by v zložitej situácii dokázal pomôcť. Zareagovala práve zdravotná sestra Chen.

Okamžite začala pomáhať

„Zdravotná sestra našla matku s priezviskom Zhang, ako drží v ruke dieťa vo veľkosti dlane, ktoré nedýchalo,“ píše server. Keď prišla na miesto, dieťa bolo stále zabalené v membráne, ktorú Chen okamžite odtrhla, aby mohlo bábätko dýchať. Pomocnú ruku napokon pridali aj dvaja ďalší lekári.

Zachránili ho!

Keďže Chen novorodencovi nenahmatala pulz, začala s resuscitáciou. Posádku požiadala o fľašu s teplou vodou a tašku. „Predčasne narodené deti musia byť udržiavané v teple. Dokonca aj jeden stupeň poklesu telesnej teploty by mohol viesť k sepse a zvýšilo by sa riziko úmrtia,“ povedala pani Chen.

Zdravotná sestra dieťatko resuscitovala až do núdzového pristátia lietadla, teda viac ako hodinu. „Až keď som videla, ako dieťa prevzali záchranári, uvedomila som si, že mám znecitlivené ruky,“ dodala zdravotná sestra.

Dieťatko je v poriadku, v nemocnici sa mu darí dobre a postupne naberá hmotnosť. Zo zdravotnej sestry sa okamžite stala hviezda, no ona sama skromne vraví, že bez pomoci spomenutých dvoch lekárov by to nikdy nezvládla.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk