15. január 2021 Zo Slovenska Zdravotníctvo sa scvrkne: Hrozí, že zo systému odíde viac ako dvetisíc sestier

V aktuálnom období nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že zo zdravotníctva odíde ďalších 2381 sestier z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.

Zdroj: TASR/AP

Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier bude do roku 2030 chýbať celosvetovo ďalších 4,7 milióna sestier k šiestim miliónom, ktoré chýbajú už teraz.

„Starnutie pracovnej sily je dlhodobo neriešený problém, s ktorým sa konečne musíme seriózne zaoberať,“ zdôraznil Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).Kober.

Zrušené registrácie

Medzi priority musí patriť udržanie starších sestier v systéme zdravotnej starostlivosti, inak hrozí ich predčasný odchod. Riziko v súčasnosti zvyšuje aj pandémia, možnosť nákazy pri výkone práce či enormné zaťaženie.

„Podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek sme za december zrušili 138 registrácií, 91 sestier požiadalo o pozastavenie registrácie z dôvodu nevykonávania povolania. Za to isté obdobie sme zaregistrovali 29 nových sestier a dve pôrodné asistentky. Tento výrazný nepomer tu máme dlhodobo,“ upozornil Kober.

Za minulý rok komora zrušila 911 registrácií, 973 registrácií pozastavila a zaregistrovala 389 absolventov. Na Slovensku zároveň vo veku nad 60 rokov pracuje 1500 sestier.

Dostanú odškodné?

„V období pred pandémiou by práve táto skupina uvažovala, že svoj odchod do dôchodku oddiali. Dnes to ale neplatí. Vo veku nad 65 rokov registrujeme ďalších až 881 sestier, ktoré môžu odísť doslova zo dňa na deň. Výpadok 2381 sestier by náš systém neuniesol,“ skonštatoval Kober.

Politickí predstavitelia by tiež mali prijať opatrenia a kroky, ktoré pritiahnu do krajiny späť slovenské sestry zo zahraničia.

Staršie sestry treba podľa komory podporiť v práci a vytvárať aj im podmienky k profesionálnemu rozvoju a kariérnym príležitostiam. Dodala, že v aktuálnej pandemickej situácii by veľkou podporou zdravotníkov, ktorí sa nakazili novým koronavírusom, bolo uznanie 100-percentnej PN či priznanie choroby z povolania pre COVID-19, čím by mal zdravotník nárok na odškodné.

„Takéto odškodné by malo byť priznané aj rodinám zdravotníkov, ktorí prišli z dôvodu výkonu práce a nakazenia sa COVID-19 o život,“ uzavrel Kober.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR