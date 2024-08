21. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ZDRVUJÚCA správa: Zomrel Matěj († 17), ktorý po operácii mandlí ako 3-ročný upadol do KÓMY Českom otriasol mimoriadne smutný prípad. Zomrel chlapec, ktorý po bežnej operácií mandlí skončil na 14 rokov v kóme.

„Priatelia, dnes máme pre vás smutnú správu. Dňa 15.8.2024 prešiel náš milovaný syn Matěj Kocián cez dúhový most na druhý breh. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste ho akýmkoľvek spôsobom podporovali a pomáhali mu na jeho ceste na Zemi,“ napísali rodičia.

Skončil s poškodeným mozgom

Ako informuje server novinky.cz, Matěj išiel vo veku tri a pol roka na bežnú operáciu mandlí do nemocnice v Brne. Domov si ho však už rodičia priviezli v kóme.

Hneď po operácii začal chlapec krvácať a museli ho znova operovať. Podľa idnes.cz však opakované krvácanie nakoniec spôsobilo zastavenie srdca.

Hoci sa ho podarilo oživiť, jeho mozog ostal nezvratne poškodený. Stalo sa tak v roku 2010.

Rodina sa dlhé roky súdila s nemocnicou o odškodné. Podarilo sa a v roku 2016 im súd prisúdil 10 miliónov českých korún (takmer 400-tisíc eur). Rodina však požadovala dvojnásobok.

Dohodli sa mimosúdne

Vo verdikte Mestského súdu v Brne stálo, že nemocnica podcenila starostlivosť a lekári a sestry nezvládli ani následnú resuscitáciu pri pooperačných komplikáciách.

„Nemocnica riadne nevyhodnotila riziká po operácii, sledovanie pacienta po výkone nezodpovedalo jeho potrebám, na oddelení bol nedostatok personálu,“ prezradila vtedy rozsudok sudkyňa Ivana Chlupová. Obe strany sa po vypočutí verdiktu odvolali. Nasledovali mesiace vzájomného vyjednávania, až sa napokon obe strany dohodli na mimosúdnom vyrovnaní. Jeho výška zverejnená nebola.

Stále mali nádej

Rodičia sa o syna v kóme starali dlhých 14 rokov. Pre chlapca, ktorý potreboval nepretržitú starostlivosť, doma vybudovali jednotku intenzívnej starostlivosti.

„Koľkokrát nám už niekto hovoril, prečo to už neukončíme, napríklad eutanáziou. Lenže my vidíme, že sa dokázal zlepšiť, dáva najavo pocity, vie sa usmiať. A stále je šanca na zmenu, napríklad kmeňové bunky. Pred šiestimi rokmi to bolo sci-fi, dnes je to nádejný postup. A ak mu dokážeme zaistiť dôstojný život, tak sa pre neho snažíme robiť to najlepšie,“ povedal v roku 2016 pre Novinky Matějov otec Vítek Kocián.

Zdroj: Dnes24.sk