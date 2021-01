24. január 2021 Zo Slovenska Žiadate prvýkrát o odklad splátok? Do konca marca to budete mať bez zápisu v registri

Klientom, ktorí by mohli mať problémy so splácaním, banky pomôžu nájsť čo najlepšie riešenie, ako pokračovať v splácaní úverov.

Zdroj: TASR/Ivan Majerský

Namiesto plošného riešenia, ktorým je odklad splátok úverov, sa prejde na individuálny prístup bánk ku klientom. Veľká väčšina klientov, ktorým sa momentálne končí odklad, bude ďalej splácať bez problémov.

Uviedol to vo štvrtok po rokovaní Ministerstva financií (MF) SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO) spolu so štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom.

Splácanie úverov

„K dnešnému dňu požiadalo o odklad splátok 134 132 klientov. To gro, vyše 100-tisíc, požiadalo o odklad v apríli a máji minulého roka. V decembri to bolo len niečo nad 2-tisíc klientov,“ vyčíslil Klimek. Potreba tohto opatrenia tak podľa neho zásadne klesá.

Najviac klientov využilo podľa Hegera odklad splátok v apríli a máji minulého roka, pričom možné je až 9-mesačné moratórium. Január a február tak bude tým obdobím, kedy sa budú klienti vracať späť k splácaniu. Minister skonštatoval, že väčšina klientov na Slovensku požiadala o 9-mesačný odklad. „Už dnes máme informáciu, že väčšina týchto klientov, ktorí sa vracajú, rádovo 95 %, nebudú mať problém nabehnúť späť a splácať svoje splátky,“ zdôraznil.

Na mieru ušité riešenie

Zvyšným klientom, ktorí by mohli mať problémy so splácaním, banky podľa Hegera pomôžu nájsť čo najlepšie riešenie, ako pokračovať v splácaní úverov. Klimek poznamenal, že väčšina z nich už dostala na mieru ušité riešenie, aby ich finančná situácia neutrpela. „Negatívne dotknutých je len zhruba 0,7 % celého objemu všetkých klientov, čo sa nijako významne nevymedzuje oproti bežnému rámcu,“ podotkol Klimek s tým, že klienti majú finančné problémy aj v situáciách, kedy hospodárstvo rastie.

„Dnes sme sa dohodli, namiesto toho, aby sme zostali pri plošných riešeniach, ktoré v týchto číslach nie sú zmysluplné, že SBA prostredníctvom svojich členov bude uplatňovať veľmi citlivý individuálny prístup pre každého jednotlivého klienta, aby mu vytvorila čo najlepšie podmienky na splácanie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.

Zákon lex corona

Heger priblížil, že na jar 2020 sa rozhodli vytvoriť zákon lex corona, ktorý okrem iného vytvoril možnosť požiadať o odklad splátok úverov, a to bez príznaku, ktorý môže v budúcnosti znevýhodniť klientov. Tento zákon je podľa jeho slov naviazaný na mimoriadnu situáciu. Keďže mimoriadna situácia stále trvá a naďalej platí lex corona, klienti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý bude bezpríznakový.

MF podľa Hegera eviduje individuálne prípady klientov, kedy sa odklad splátok pretavil do negatívneho zápisu do registra. Minister očakáva, že banky budú postupovať v súlade s dohodami a pravidlami a v týchto prípadoch by malo dôjsť k náprave. Poukázal tiež na to, že je tu Národná banka Slovenska (NBS), ktorá má dohľad a rieši podobné veci na individuálnej báze. „Ak máte takúto skúsenosť, sťažujte sa. To sa musí riešiť, sú na to už dnes nástroje,“ adresoval Heger dotknutým klientom.

