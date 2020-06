18. jún 2020 Šport Hokej Žilinský hokej vstáva z popola: Poznáme názov nového klubu, logo aj mená trénerov

Žilinský hokejový klub je už v rukách súkromníka. Ten predstavil jeho novú podobu a načrtol aj najbližšie plány a ambície.

Nový názov žilinského hokejového klubu je Vlci Žilina a zastrešovať ho bude spoločnosť Vlci Žilina, a.s. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda predstavenstva Vlci Žilina, a.s. Rastislav Chovanec.

Logo v nových farbách

„Chceli sme dať klubu osobnejšiu identitu. Vlk je tradičné slovenské zviera a v tomto regióne sa hojne vyskytuje. Klub už mal prezývku Vlci Žilina a chceme v tomto trende pokračovať. Myslíme si, že nám to pomôže v lepšom etablovaní značky a lepšom vzťahu s komunitou,“ povedal Chovanec.

V novom logu je vlk otočený smerom dopredu a naznačené písmeno Z – mesto Žilina. „Toto je logo klubu, ktoré by sme chceli propagovať, aby sa vžilo do srdca Žilinčanov, fanúšikov hokeja aj ľudí v regióne. Pôvodnú žlto-zelenú farebnú kombináciu nahradí zlato-zelená, lebo hokej v Žiline si to za 95 rokov pôsobenia zaslúži,“ vysvetlil marketingový spolupracovník hokejového klubu Igor Pĺž.

Mená trénerov sú vonku

Účastník druhej najvyššej slovenskej súťaže zatiaľ nepodpisoval zmluvy s konkrétnymi hráčmi. „Máme vybraných prvých hráčov z bývalého kádra Žiliny, ktorí by mali s nami pokračovať. Takisto môžem povedať, že pri tíme bude pokračovať tréner Stanislav Škorvánek, s ktorým sme sa dohodli a aj tréner brankárov Jozef Urdák. Spoločná príprava na ľade by sa mala začať v prvom augustovom týždni, pretože sme viazaní termínom, keď sa začne mraziť na zimnom štadióne,“ konkretizoval Chovanec.

Od začiatku tohto roka pracuje pri tíme dátový analytik Filip Kadera. „Zbieral som si dáta hráčov z výkonov z uplynulej sezóny. Jednotlivé herné situácie, ich individuálne výkony. Tieto dáta máme spracované a budú použité napríklad ohľadom nových kontraktov. Môžem potvrdiť, že v Žiline bolo veľa perspektívnych mladých hráčov, takže určite bolo na čom stavať,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii Kadera.

Cesta do Tipsport ligy

Chovanec potvrdil aj záujem nového klubu o kúpu tipsportligovej licencie. „Na tejto našej ambícii sa zatiaľ nič nezmenilo. Ak bude možnosť, že bude na predaj extraligová licencia za ‚trhových podmienok‘, mali by sme o ňu záujem. V tejto dobe ešte nie je jasné, ako budú vyzerať súťaže a či nejaké kluby budú licenciu predávať. Máme neformálne rozhovory s niektorými klubmi, ale nie je to nič záväzné, čo by sme mohli deklarovať. Ak niektorý tipsportligový klub nebude mať záujem pokračovať v súťaži, veľmi radi by sme vstúpili do rokovaní,“ dodal predseda predstavenstva Vlci Žilina, a.s.

