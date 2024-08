1. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Živnostníkom ostávajú POSLEDNÉ dni: Ak TOTO nestihnú, majú poriadny PROBLÉM Desiatkam tisíc živnostníkov ostávajú posledné dni na splnenie si dôležitej povinnosti.

Ak patríte medzi živnostníkov a ostatne samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a podali ste daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2024, dajte si pozor. Máte posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Sociálna poisťovňa (SP) o tom informovala na svojom webe.

Lehota na úhradu za júl 2024 vám uplynie 8. augusta!

„V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a predpísaniu penále za omeškanie,“ upozorňuje poisťovňa.

Väčšina bude platiť minimálne poistné

Koho sa to týka, toho už počas uplynulého mesiaca Sociálna poisťovňa informovala. Oznámenie o vzniku, zániku alebo o zmene výšky odvodovej povinnosti písomne zaslala 175 865 SZČO, pričom väčšina z nich dostala list. Z tohto počtu poslala do elektronických schránok 33 558 oznámení.

„Viac ako 32 749 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a 143 116 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina SZČO – spolu je ich 132 754 – bude platiť minimálne poistné,“ dodáva SP s tým, že len 90 SZČO bude od júla platiť maximálnu výšku poistného.

Koho sa to netýka?

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2024 do 8. augusta nemajú tie SZČO, ktoré si podávali daňové priznanie za minulý rok v predĺženej lehote. Ak patríte medzi nich, informáciu o novej výške poistného dostanete do 21. októbra, pričom novo určené poistné zaplatíte do 8. novembra. Dovtedy platíte poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Pozor na problémy!

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti riziká možnej trestnoprávnej zodpovednosti pri neplatení, neodvádzaní a skrátení poistného na sociálne poistenie.

„Ak SZČO, povinná odvádzať poistné, neuhradí poistné vôbec, alebo ho uhradí v nižšej sume, Sociálna poisťovňa je povinná predpísať jej dlžné poistné. Dlžné poistné vo výške menej ako 5 eur Sociálna poisťovňa osobitne nepredpisuje, predpisuje ho len ak prekročí túto hranicu. Ak SZČO uhradí poistné s oneskorením, alebo v nižšej sume, Sociálna poisťovňa má zo zákona povinnosť predpísať aj penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená poukázaním dlžnej sumy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatením dlžnej sumy v hotovosti, zaplatením dlžnej sumy exekútorovi, alebo do dňa v ktorom začala Sociálna poisťovňa vykonávať kontrolu,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Fyzické a právnické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni 5 eur a viac, sa nachádzajú v zozname dlžníkov. Poisťovňa ho aktualizuje na týždennej báze.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk