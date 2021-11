3 Galéria Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj Zrážku nemala šancu prežiť: Žena vošla s autom priamo pod vlak, FOTO Levickí dopravní policajti boli privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na nezabezpečenom železničnom priecestí medzi Tlmačmi a obcou Veľké Kozmálovce. 21. november 2021 han Krimi

21. november 2021 han Krimi
Zrážku nemala šancu prežiť: Žena vošla s autom priamo pod vlak, FOTO
Levickí dopravní policajti boli privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na nezabezpečenom železničnom priecestí medzi Tlmačmi a obcou Veľké Kozmálovce.

Ďalšia zbytočná smrť na našich cestách. O tragickej nehode informuje polícia na sociálnej sieti.

Čo sa stalo?

„48-ročná vodička vozidla Audi A6 jazdila od Levíc na obec Tlmače, kde po prejdení odbočky na obec Veľké Kozmálovce chcela odbočiť, prešla na obec Tlmače, kde pri autobazáre sa na odstavnej ploche otočila naspäť na hlavnú cestu. Vodička sa pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke a nerešpektovala dopravné značenie STOJ, daj prednosť v jazde, vošla na nezabezpečené železničné priecestie v čase, keď tadiaľ prechádzal nákladný vlak,“ opísali policajti tragickú nehodu.

„Rušňovodič aj napriek zvukovej signalizácii a použitej rýchlobrzde nedokázal zrážke s autom zabrániť. Po náraze vlaku do stredu bočnej ľavej časti vozidla na koľajisku bolo auto tlačené vlakom po trati odkiaľ bolo odhodené doprava,“ dodali muži zákona.

„Pri náraze vodička utrpela rozsiahle zranenia, ktorým na mieste podľahla. Policajti 47 ročného rušňovodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom a u vodičky bude prípadné požitie alkoholických nápojov zisťované pri pitve. Škoda, ktorá vznikla pri dopravnej nehode je odhadovaná na 13-tisíc eur,“ poznamenali policajti.

Príčina dopravnej nehody, jej okolnosti ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Polícia upozorňuje

„Minulý víkend bol desivý a nie je tomu inak ani tento. Aj napriek tomu, že policajti vo zvýšenej miere vykonávajú rôzne akcie zamerané na vodičov pod vplyvom alkoholu, merajú maximálne povolenú rýchlosť, alebo kontrolujú dodržiavanie pravidiel cestnej premávky je treba si uvedomiť, že svoj osud máme v rukách len my sami. Vodiči, ktorí si myslíte, že ste v aute nesmrteľní nie je to tak. Uvedomte si, že auto je len stroj, ktorý ovládate vy. Nesadajte za volant pod vplyvom alkoholu, nejazdite ako pretekári a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky. Pokuty sú síce vysoké, no život máme len jeden,“ dodáva polícia.

Zdroj: nitra.dnes24.sk