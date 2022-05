10 Galéria Zdroj: TASR/Lenka Farkašová Zuzana Čaputová navštívila švajčiarsky CERN: Pozrela si aj urýchľovač častíc Slovenská hlava štátu počas svojej návštevy Švajčiarska zavítala do výskumného centra CERN. Prezrela si aj najväčší urýchľovač častíc na svete. 21. máj 2022 Politika

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvala generálnu riaditeľku Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), taliansku fyzičku Fabiolu Gianottiovú na návštevu Slovenska. Šéfka CERN-u podľa nej ocenila slovenských vedcov, ktorí v organizácii pracujú, študentov i spoluprácu so SR.

Bola ohromená

Slovenská hlava štátu si v sobotu v podzemí CERN-u prezrela najväčší urýchľovač častíc na svete. „Som ohromená z toho byť priamo pri tom, kde sa robia tie najzásadnejšie experimenty o tom, ako vznikol náš vesmír,“ poznamenala Čaputová.

CERN je podľa nej unikátne pracovisko, kde spolupracujú mnohé krajiny sveta. Výskumy vedcov sú využívané v medicíne, IT sektore a rôznych iných oblastiach.

Financie pre vedu

Vedu a výskum je potrebné na Slovensku viac financovať, povedala Čaputová. Rozprávala sa s vedcami a mnohí majú kontakt so Slovenskom. Vyučujú napríklad na vysokých školách, kde inšpirujú študentov, aby prišli do CERN-u buď na doktorandské štúdium, alebo nabrať skúsenosti. „Prepojenie s naším biznisom úzko súvisí, aby sme to, čo sa tu objaví, aj slovenskými vedcami, mohli čo najviac využiť na Slovensku,“ podotkla Čaputová.

CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.

Zdroj: TASR