Dnes o 11:09 ELA Zo Slovenska 2. kolo TESTOVANIA: Situácia sa s prvým nedá porovnať, záujem je veľký aj v zelených okresoch

V 45 vybraných okresoch sa začalo druhé kolo plošného testovania, otvorené sú všetky plánované odberové miesta.

45 Galéria

Zdroj: TASR/Maroš Černý , TASR/Radovan Stoklasa , TASR/František Iván

V sobotu o ôsmej hodine sa otvorilo 99,3 percenta odberových miest plánovaných v rámci druhého kola plošného testovania. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti.

V priebehu dvoch hodín očakáva, že sa otvoria všetky. Materiál je podľa neho kompletne zabezpečený na každom odberovom mieste. „Situácia na jednotlivých miestach je pokojná, neevidujeme väčšie rady čakajúcich. V prípade potreby máme zabezpečené materiálne aj personálne zálohy,“ priblížil.

Minister tiež informoval o incidente z Prešova. Muž čakajúci na testovanie dostal pravdepodobne infarkt. Bol pri vedomí, rýchla zdravotná pomoc ho podľa ministra odviezla do nemocnice.

Minister obrany Jaroslav Naď navštívi dnes viaceré odberové miesta v Topoľčanoch, Trenčíne a Skalici. O 15.00 hodine bude minister informovať o priebehu druhého kola plošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Košický kraj

Všetky okresné mestá Košického kraja, kde sa tento víkend realizuje druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus, v sobotu ráno otvorili.

Pre TASR to potvrdili vedenia jednotlivých miest. V kraji sa druhé kolo koná v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Sobrance a Michalovce. Odberné miesta na svojom území zriadili aj v Košiciach, kde sa druhé kolo nemuselo konať.

V Gelnici je k dispozícii šesť odberných miest. „Všade čaká tak desať až 15 ľudí v rade,“ povedal primátor mesta Dušan Tomaško s tým, že oproti prvému dňu minulotýždňového testovania sú rady približne o tretinu menšie.

Občanom aj minulý víkend odporúčali, aby na testovanie chodili podľa určeného zoznamu zostaveného podľa začiatočných písmen priezvisk. Nie všetci odporúčaný harmonogram dodržiavajú.

Podiel pozitívne testovaných občanov v okrese Gelnica dosiahol v prvom kole 0,71 percenta, čím stanovenú hranicu pre druhé kolo prekročili o 0,01 percenta. Tomaško odhaduje, že prvé testovanie stálo samosprávu od 10-tisíc eur do 15-tisíc eur.

„Z okresného úradu máme nové informácie, ktoré sme doteraz nemali – malo by byť preplatené aj občerstvenie a pitný režim. Ja som predtým vravel, že nemám nič proti druhému testovaniu, len nech nám zaplatia všetky náklady, ktoré samospráva má a my to v pohode s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom obrany SR zvládneme,“ dodal.

V Spišskej Novej Vsi je k dispozícii 27 odberných miest. V Michalovciach je ich 28 a v Sobranciach päť. „Testovanie začalo bez dlhých radov, čaká v nich zopár ľudí," povedal pre TASR primátor Pavol Džurina.

V Košiciach, kde sa druhé kolo nemuselo konať, bezplatne testujú antigénovými testami na troch odberných miestach. Tesne pred otvorením bol záujem veľký záujem.

Banskobystrický kraj

Druhé kolo plošného testovania, ktoré sa v Banskobystrickom kraji uskutočňuje v okresoch Detva, Zvolen, Banská Bystrica a Brezno, začalo bez výraznejších problémov. O 8.00 h ráno boli otvorené všetky odberové miesta. Pre TASR informácie potvrdili prednostovia jednotlivých okresných úradov (OÚ).

„V Banskobystric­kom okrese je v prevádzke 100 % odberových miest, 47 z nich sa nachádza v obciach, 71 prislúcha mestu Banská Bystrica,“ priblížil prednosta OÚ v Banskej Bystrici Martin Dolinaj.

Hladký priebeh príprav potvrdil aj prednosta OÚ v Brezne Ondrej Filipiak, v okrese boli ráno načas otvorené všetky odberové miesta.

„Na žiadnom z 58 odberových miest sme zatiaľ neevidovali žiadne problémy,“ komentovala prednostka OÚ v Detve Ivana Hugeľová.

O 8.00 h ráno začalo podľa prednostky OÚ vo Zvolene Martiny Mészáros Bariakovej testovanie aj na všetkých 63 miestach v okrese Zvolen.

Na odbernom mieste v Rimavskej Sobote bola vykonaná dychová skúška so zdravotníkom, ktorý vykonával odbery. Krajskí policajti o tom informovali na svojej facebookovej stránke.

"Išlo o 54-ročného lekára z Rimavskej Soboty, ktorý pri dychovej skúške nafúkal 1,88 promile,“ píšu muži zákona.

Keďže podľa slov polície svojím konaním mohol ohroziť životy a zdravie občanov, hrozí mu trestné stíhanie za trestný čin Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

Prešovský kraj

Druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa v Prešove koná na 66 odberných miestach, ktoré otvorili v sobotu ráno. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek, ide o rovnaký počet ako počas prvého kola.

„Na dodržiavanie verejného poriadku dohliadajú mestskí policajti. Tí museli hneď ráno ešte pred otvorením odberných miestností riešiť nepríjemnú situáciu pri Kultúrnom stredisku Centrum, kde na testovanie čakal pán so psom, ktorý voľne pobiehal okolo ľudí. Príslušníci mestskej polície ho preto upozornili, aby dal psa na vôdzku, čo však odmietol urobiť. Bola mu preto vystavená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatil,“ povedal Tomek.

Radnica ľuďom odporúča, aby sa na testovaní zúčastnili na odbernom mieste, teda v okrsku, kde boli voliť počas posledných volieb do národnej rady.

„Ľudia však môžu priebeh testovania v Prešove sledovať aj na stránke somvrade.sk, kde si môžu pozrieť približný čas čakania na jednotlivých odberných miestach. Informovať o počtoch čakajúcich na odbernom mieste však môžu všetci, ktorí sa prídu dať otestovať, pričom vyplnia čas čakania a pomôžu tak ostatným záujemcom, ktorí sa ešte neboli otestovať,“ uviedol Tomek.

Prešovčan Ondrej Krupa bol na testovaní aj počas prvého kola. „Dnes som prišiel o 7.10 h, aby som to mal čím skôr za sebou. Vystriedame sa s manželkou kvôli malému synovi. Musíme ísť na tie testy, aby sme boli zodpovední, a tiež kvôli práci,“ dodal Krupa.

Druhé kolo odštartovalo aj v Humennom. K dispozícii je opäť 24 odberných miest, rovnako ako pred týždňom. „Všetky odberné miesta sa otvorili načas, situácia je všade pokojná. Na viacerých odberných miestach je približne 15 – 20 ľudí. Priebeh testovania je plynulý,“ uviedol Marián Škuba z zlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji sa v sobotu začalo druhé kolo celoplošného testovania na 622 odberných miestach bez problémov. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jany Balogovej všetkých policajtov, ktorí nastúpili na odberné miesta, pretestovali a piatich s pozitívnym testom na nový koronavírus v službe nahradili.

V Žiline otvorili 70 odberných miest. „Odberné miesto v Mojšovej Lúčke bude fungovať len v nedeľu (8. 11.), ako sme avizovali. Pri otvorení sme nezaznamenali žiadne väčšie problémy. To znamená, že všetky testovacie tímy fungujú v plnom režime,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

„Aj v druhom kole testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 sa v Liptovskom Mikuláši otvorilo všetkých 29 odberných miest. Odberné tímy začali testovať načas, ľudia prichádzajú postupne a netvoria sa už dlhé rady, ako to bolo uplynulú sobotu v ranných hodinách. Testovanie je plynulé a bez komplikácií,“ povedala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.

Bez problémov otvorili v sobotu ráno aj 16 odberných miest v Dolnom Kubíne a 50 odberných miest v Martine, informovali hovorcovia samospráv.

Trnavský kraj

olicajti, ktorí nastúpili na odberné miesta v rámci druhého kola celoplošného testovania počas akcie Spoločná zodpovednosť, boli pretestovaní.

Jeden policajt v okrese Dunajská Streda bol pre pozitívny výsledok nahradený. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na sociálnej sieti.

V Trnavskom kraji je otvorených v troch okresoch Senica, Skalica a Dunajská Streda celkom 195 odberných miest. „Druhé kolo plošného testovanie začalo podľa plánov, pri otvorení odberných miestností sme nezaznamenali narušenie verejného poriadku. Situácia v doprave je pokojná, cesty sú prejazdné,“ uviedla polícia.

Všetkých 17 odberných miest počas druhého kola plošného testovania v meste Senica otvorili načas. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

„Odberné miesta, kde sú situované, sme nemenili, takisto väčšina ľudí v jednotlivých tímoch je rovnaká. Sú už zohraní a majú skúsenosti z prvého kola, a tak raňajšie prípravy na otvorenie išli rýchlejšie a hladšie,“ uviedla Moravcová.

Už pred otvorením odberných miest pred nimi čakali občania.

„Rady sú však výrazne menšie ako pred týždňom. Situáciu monitorujeme v spolupráci s motorizovanými hliadkami mestskej polície. Momentálne v radoch čaká približne od šesť do 50 ľudí,“ doplnila hovorkyňa mesta.

Seničania majú možnosť využívať pri plošnom testovaní kamery, ktoré monitorujú počet ľudí pred odbernými miestami. Takmer 20 kamier pred všetkými odbernými miestami naživo vysiela obraz na stránku kolkojetamludi.sk.

Trenčiansky kraj

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa v sobotu v Trenčíne začalo vo všetkých 50 odberných miestnostiach. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že čas čakania je kratší ako minulú sobotu.

„Testovacie miesta s prístupom autom sú vyhradené prioritne pre osoby, ktoré to naozaj potrebujú – ťažko zdravotne postihnutých, tehotné ženy, dôchodcov so zdravotnými ťažkosťami, rodiny s malými deťmi a podobne. Tento víkend sa bude rad sledovať prísnejšie ako minulý,“ upozorňuje samospráva.

V okresnom meste Prievidza od sobotňajšieho rána funguje všetkých 34 testovacích miest na nový koronavírus. Pracuje v nich 36 odberných tímov. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

„Ak to je možné, odporúčame obyvateľom vyhnúť sa úvodnému náporu a vyčkať na sobotné popoludnie alebo až na nedeľu (8. 11.), kedy bol minulý víkend na odberných miestach pokoj a netvorili sa skoro žiadne rady,“ konštatuje prievidzská radnica.

Druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa v Považskej Bystrici koná na 34 odberných miestach zriadených priamo v mestských priestoroch a dvoch ďalších na území mesta.

„Rovnako ako minulý víkend, aj tentoraz máte možnosť využiť odberné miesto v Nemocnici s poliklinikou a tiež v spoločnosti thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. (bývalá PSL). Otvorené sú počas oboch dní do 20.00 hod. Posledný odber tu však zdravotníci vykonajú o 19.30 hod.,“ oznámilo mesto na sociálnej sieti.

Ako ďalej uviedlo, oproti minulému týždňu sa v sobotu ráno na všetkých odberných miestach vybavíte rýchlo – niektoré miesta hlásia minimálne čakanie, nemocnica dokonca bez čakania.

Nitriansky kraj

V rámci Nitrianskeho kraja sa testuje iba v Okrese Topoľčany. Vedenie mesta preto zverejnilo informácie k druhému kolu plošného testovania. „Najdôležitejšou zmenou je skrátenie odberových hodín od 8:00 hod. do 20:00 hodiny," informuje mesto Topoľčany na svojom webe.

45 okresov

V 45 vybraných okresoch Slovenska sa dnes začalo druhé kolo plošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. Aktuálne sú otvorené všetky plánované odberové miesta.

Testovať sa dnes začalo aj v takzvaných zelených okresoch. Obyvatelia sa tak v sobotu môžu prísť dať testovať v rámci operácie Spoločná zodpovednosť do celkovo 2 819 odberových miest v „červených“ okresoch a 20 odberových miest v „zelených“ okresoch. Každé odberové miesto je kompletne zabezpečené materiálom.

Odberové miesta budú otvorené do 20. hodiny, pričom prestávky sú plánované v časoch od 12.00 – 12.45 h a 17.00 – 17. 30 h.

Celkovo sa na testovaní podieľa 2 756 odberových tímov, z toho 25 testuje v rámci zelených okresov v Banskej Štiavnici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Krupine, Lučenci, Poltári, Revúcej, Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Zlatých Moravciach, Žarnovici a Žiari nad Hronom. Kompletný zoznam odberových miest je uverejnený na stránke www.somzodpovedny.sk.

V súvislosti so skúsenosťami z celoplošného testovania vyzývame obyvateľov, aby sa o situácii na preferovanom odberovom mieste informovali vopred a prichádzali na testovanie priebežne tak, aby sa zamedzilo tvorbe dlhých čakacích radov.

Zároveň opakujeme, že otestovať sa antigénovým testom sa môžu prísť aj osoby, ktoré sa nezúčastnili na prvom kole testovania. Cesta na antigénový test v rámci plošného testovania spadá pod neodkladné vyšetrenia, na ktoré platí výnimka zo zákazu vychádzania.