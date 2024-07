1. júl 2024 Tlačové správy 27 operácií očí, no aj tak príde o zrak. Zachráni si aspoň chrup? Má 33 rokov a za sebou 27 operácií očí. Lukáš je mladý muž, ktorý dostal do vienka hneď niekoľko diagnóz očí. O zrak prichádza postupne a nenávratne. Pre úraz, ktorý mu spôsobilo horšie videnie, však stráca aj chrup. Ten sa dá ešte zachrániť.

Sociálna poradkyňa Milena Pančíková pre okresy Brezno a Revúca z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska preto Lukášovi pomohla vytvoriť výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Vidí len obrysy, rozozná väčšie objekty v diaľke, zrak však postupne stráca. Nepomohlo mu ani viac než 20 operácií, ktoré má za sebou. Taký je príbeh Lukáša, mladého muža z Čierneho Balogu, ktorý ako dieťa a mladý muž miloval turistiku, cyklistiku, pohyb. Od narodenia ho však trápili oči, spojené s viacerými diagnózami zraku.

Najskôr to bol sivý zákal, nosil šošovky, no keď mal šestnásť, na oboch očiach sa mu postupne odlúpla sietnica. Zvrat nastal, keď mu do ľavého oka dali silikónový olej, ktorý sa mal po roku vybrať, no rozlial sa po oku.

Prišiel o životnú oporu

Mladý, dnes 33-ročný muž dochádza pravidelne s pomocou rodiny či priateľov do Brezna za sociálnou pracovníčkou Milenou Pančíkovou, ktorá pôsobí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska pre okresy Brezno a Revúca. Lukáša pozná už od detstva, pomáha mu a približuje jeho príbeh.

Chlapec žil a vyrastal so starkou, ktorá mu bola oporou v ťažkej životnej situácii v súvislosti so zrakom. Po jej smrti však ostal sám.

Bojuje nielen so zrakovým znevýhodnením, ale aj so starostlivosťou o chrup.

Až 27 operácií

Lukáš má za sebou dokopy 27 operácií očí, na jedno oko je už nevidiaci, na druhom má zvyšky zraku. Ako 22-ročný mal pre zlé videnie úraz, pri ktorom prišiel o predné zuby a lekár mu spravili mostík.

Absolvoval mnoho vyšetrení, no líce pod pravým okom mu opuchlo a v roku 2022 mu diagnostikovali zápal trojklaného nervu, zápal očného zuba s gangrénou kosti. Ochorenie spôsobilo, že Lukášovi starý mostík vypadol a potrebuje nový. Náklady na neho sa pohybujú okolo 3-tisíc eur.

Z invalidného dôchodku ho nedokáže zaplatiť, sociálna poradkyňa preto mladému mužovi pomohla s výzvou na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Spoločne bojujú o mostík a chrup pre mladého muža.

Zdroj: ĽudiaĽuďom.sk