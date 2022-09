Zdroj: CCC 3 páry topánok, ideálne na sezónu jeseň/zima Počas chladnejšieho a sychravejšieho počasia je potrebné si vyberať kvalitné nepremokavé topánky, ktoré ochránia vaše chodidlá po celý čas ich nosenia. Okrem vlastností si však môžete vyberať topánky aj na základe ich dizajnu. 1. október 2022 Tlačové správy

1. október 2022 Tlačové správy 3 páry topánok, ideálne na sezónu jeseň/zima Počas chladnejšieho a sychravejšieho počasia je potrebné si vyberať kvalitné nepremokavé topánky, ktoré ochránia vaše chodidlá po celý čas ich nosenia. Okrem vlastností si však môžete vyberať topánky aj na základe ich dizajnu.

Toto sú 3 páry topánok, ktoré by vo vašom topánkovníku nemali chýbať počas sezóny jeseň/zima.

Mokasíny – obuv vhodná na suchú jeseň

Veľmi obľúbené a vyhľadávané topánky sú práve mokasíny, a to ako u žien, tak aj u mužov. Mokasíny patria medzi typ obuvi, ktorú môžete kombinovať k rôznym kúskom, a to nielen počas jesene, ale aj jari a leta. Stačí mať vo svojom topánkovníku jeden pár univerzálnych mokasín, a to napríklad v čiernej farbe bez akýchkoľvek dekorácií. Práve takáto obuv je vhodná či už k šatám, rifliam, sukniam či dokonca koženým šortkám. Pokiaľ teda chcete menej športový outfit, no nie úplne elegantný, potom si zaobstarajte mokasíny, ktoré môžete nosiť počas celej jesene. Navyše sa mokasíny zväčša vyrábajú z kože, a preto ide o veľmi kvalitnú, pohodlnú a praktickú obuv. Bežne nájdete v obchodoch rôzne modely mokasín, ktoré sú zdobené zipsami, výšivkami, strapcami alebo korálkami. Nájdete ich tiež v rôznych odtieňoch, a preto si určite vyberie každá žena.

Kovbojské čižmy – topánky na ozvláštnenie každého outfitu

Kovbojské čižmy patria v súčasnosti medzi veľmi trendovú obuv, ktorá by rovnako nemala chýbať vo vašom topánkovníku. Ide o veľmi zaujímavý tvar topánok, ktorý siaha až pod kolená, prípadne do stredu lýtok. Vďaka tomu je táto obuv vhodná aj na sychravejšiu a chladnejšiu jeseň. Ide o veľmi dizajnovú obuv, ktorá sa rovnako hodí k čomukoľvek. Kovbojské čižmy nájdete v rôznych dizajnoch a strihoch, a to či už s vyšším alebo nižším podpätkom. Aj v tomto prípade ide o praktickú obuv, ktorú môžete nosiť k minisukniam, midi sukniam, k džínsom, ale aj šatám. Nájdite si aj vy svoje vysnívané kovbojské čižmy na CCC, kde nájdete výber viacerých typov a strihov, a to v rôznych cenových kategóriách. Odporúčame vám pri online nákupe kovbojských čižiem z CCC využiť aj praktickú tabuľku veľkostí, ktorá vás navedie, akú veľkosť obuvi si máte zakúpiť, aby čižmy neboli malé, ale ani veľké.

Členkové čižmy – na dosiahnutie príjemného tepla za každého počasia

Pokiaľ sa vám zdá, že kovbojské čižmy sú pre vás príliš extravagantné, potom môžete staviť na istotu. Členkové čižmy sú vhodné na jeseň, zimu, ale aj na chladnejšiu jar. Ide o typ obuvi, ktorá udrží vaše nohy po celý čas v suchu a teple. Navyše členkové čižmy môžete kombinovať ku všetkým outfitom, a to či už k športovejším, ležérnejším alebo na slávnostnejšie príležitosti. Stačí mať vo svojom topánkovníku ten pravý kus členkových čižiem. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o praktickej a pohodlnej obuvi, ktorá sa vyrába v rôznych dizajnoch, strihoch, farbách, ale aj z rôznych materiálov. Keďže jeseň a zima je typická sychravejším a chladnejším počasím, odporúčame vám vybrať si vodoodolné členkové čižmy z kvalitných materiálov, aby si topánky zanechali svoj tvar aj pri každodennom používaní. V súčasnosti sú však veľmi trendy hnedé a béžové členkové čižmy, ale určite nikdy nič nepokazíte klasickými čiernymi koženými členkovými čižmami, ktoré budú zvnútra zateplené. Široký výber topánok na sezónu jeseň/zima za super cenu nájdete na e-shope CCC alebo v kamenných prevádzkach CCC po celom Slovensku.

