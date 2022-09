Zdroj: Knauf Insulation 4 najčastejšie chyby majiteľov domov pri plánovaní zateplenia Správne zateplenie rodinného domu si vyžaduje množstvo technických znalostí, väčšina z nás však nemá stavebné vzdelanie a tak je prirodzené, že sa v mnohých otázkach nevyznáme. Náš online poradca na Home by Knauf denne rieši problémy majiteľov domov, ktorí chcú zatepliť a vie, čo ich najviac trápi. 28. september 2022 Tlačové správy

28. september 2022 Tlačové správy 4 najčastejšie chyby majiteľov domov pri plánovaní zateplenia Správne zateplenie rodinného domu si vyžaduje množstvo technických znalostí, väčšina z nás však nemá stavebné vzdelanie a tak je prirodzené, že sa v mnohých otázkach nevyznáme. Náš online poradca na Home by Knauf denne rieši problémy majiteľov domov, ktorí chcú zatepliť a vie, čo ich najviac trápi.

Pozrite si 4 najčastejšie chyby, ktoré pri plánovaní zateplenia Slováci robia.

1. Pri hrúbke izolácie myslite na vonkajšie žalúzie

Dnes už väčšina majiteľov domov chápe, že hrúbka tepelnej izolácie pod 15 cm je nepostačujúca pri novostavbách i rekonštrukciách. Rozhodovanie sa už skôr posúva na hodnoty 15 cm verzus 20 cm. K vyšším hrúbkam izolácie by sa mali prikloniť najmä tí, ktorí plánujú nad okná inštalovať vonkajšie žalúzie. Podomietkové „kastlíky“ by totiž mal na fasáde zatepľovací systém schovať. Keďže majú väčšinou hrúbku asi 14 cm a k tomu je ho potrebné nad oknom odsadiť aspoň na 4 – 5 cm, pre zamedzenie tepelných mostov je potrebná hrúbka izolácie 20 cm. Teraz môžete dostať izolácie s hrúbkou 15 a 20 cm v našom balíku Fasáda SMART so zľavou 50 %, ušetríte tak čas i peniaze.

2. Pri výmene okien ich treba správne osadiť

Mnohí majitelia domov už pred zateplením majú okná vymenené, niektorí si to však nechávajú tesne pred zateplením fasády. Ak pri výmene okien už vopred rátate so zateplením fasády, treba sa dohodnúť s montážnikmi, aby ich osadili čo najviac na vonkajšiu hranu muriva. Vtedy vieme fasádnymi doskami prekryť nejakú časť okenného rámu, predídeme tak tepelným mostom a majstri nepotrebujú upravovať ostenia, ľudovo špalety. Ak sú okná vo fasáde príliš „utopené“, vznikajú tam tepelné mosty.

3. Nezabite priedušnú izoláciu nesprávnym lepidlom a omietkou

Zateplenie minerálnou vlnou prináša konštrukcii domu priaznivú paropriepustnosť, ktorá zabraňuje vzniku plesní, treba však myslieť aj na vrstvy lepidla a omietky. Ak sa použije nevhodný typ, priedušnosť zatepľovacieho systému môže byť rapídne zabrzdená. Keď hľadáte vhodné lepidlo a omietku, odporúčame si vždy vyžiadať technický list produktov a skontrolovať v ňom parameter „faktor difúzneho odporu µ“, ktorý označuje mieru paropriepustnosti. Ideálna hodnota µ pre zachovanie priedušnosti je do 15, rozhodne by však nemala prekročiť hodnotu 20. V našom riešení Fasáda SMART nájdete všetky odskúšané potrebné komponenty – izolačné kotvy, mriežky i lepidlo s nízkym difúznym odporom.

4. Vyberajte si stavebné materiály sami

Niektorí majitelia domov zveria nákup stavebných materiálov realizačnej firme a potom vlastne ani nevedia, čo bolo pri ich zateplení použité. Je veľmi praktické vybrať si správne produkty, ak nemáte čas venovať sa nákupu, dohodnite si vopred parametre, na ktorých vám záleží. Okrem spomínaných paropriepustných lepidiel a omietok sú veľmi dôležitým komponentom napríklad aj kotvy, ktoré musia fixovať tepelnú izoláciu. Oproti lacnejším natĺkacím je oveľa lepšie použiť zapustené kotvy, sú účinnejšie, pretože majú priamo na sebe tesne osadenú izolačnú vrstvu.

Ušetria vám veľa starostí so vzhľadom fasády, pretože pri použití natĺkacích kotiev, prípadne povrchovej montáži kotiev, už po pár zimách vznikajú na stene fľaky, tzv. „panter efekt“, ktoré sú vlastne tepelným mostom na fasáde. V balíku Fasáda SMART používame kotvy, ktoré sa s aplikačným nástavcom pri doťahovaní zapustia do izolácie, nástavec vyreže vlnu na priemer tanierika kotvy a následne sa vloží minerálna zátka.

Ak plánujete zatepliť fasádu, nechajte si poradiť. Náš bezplatný poradca na Home by Knauf vás prevedie celým procesom zateplenia vášho rodinného domu. Vyžiadajte si cenovú ponuku na riešenie Fasáda SMART so zľavou 50 %.

