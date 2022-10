Zdroj: Knauf Insulation 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy Na zateplenie šikmej strechy sa treba pripraviť už vopred, pri výbere stavebných materiálov. Je to veľmi dôležité hlavne pri rekonštrukciách, keďže pri novostavbách sú predpísané projektom. 27. október 2022 Tlačové správy

27. október 2022 Tlačové správy 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy Na zateplenie šikmej strechy sa treba pripraviť už vopred, pri výbere stavebných materiálov. Je to veľmi dôležité hlavne pri rekonštrukciách, keďže pri novostavbách sú predpísané projektom.

Náš online poradca na Home by Knauf upozorňuje na 4 najčastejšie chyby, ktoré pri plánovaní zateplenia majitelia domov robia.

1. Hrúbku izolácie treba zvoliť podľa tepelnoizolačných vlastností

Neexistuje jediná správna hrúbka tepelnej izolácie v šikmej streche. Treba ju zvoliť podľa podmienok na konkrétnej streche a predovšetkým podľa tepelnoizolačných vlastností izolantu, ktoré určuje parameter lambda ℷ. Do šikmej strechy je ideálna minerálna vlna s technológiou Ecose, ktorá sa dá vďaka svojej pružnosti veľmi efektívne umiestniť do prvej vrstvy medzi krokvy, ale aj do druhej, ktorá krokvy prekryje. Aké hrubé majú byť tieto vrstvy? Pri izolácii s lambdou v hodnotách 0,035 – 0,038 W/m.K, ktorá je cenovo prístupnejšia, je potrebná celková hrúbka aspoň 30 cm. Ak zvolíte izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, teda 0,032 – 0,033 W/m.K, postačí celková hrúbka 25 cm. Ak však plánujete využiť štátne dotácie na obnovu rodinných domov, bude potrebná ešte vyššia hrúbka, pre konkrétny dom ju vyráta projektant podľa podmienok výzvy. Ak sa potrebujete poradiť, môžete využiť bezplatné služby online osobného poradcu na Home by Knauf, ktorý vás prevedie celým procesom od výberu riešenia zateplenia, cez poradenstvo o detailoch až po dodanie.

2. Na fóliách sa šetriť neoplatí

Majitelia domov si často neuvedomujú, akú významnú úlohu vo funkčnej streche hrajú okrem izolácie aj ostatné potrebné komponenty. Zo strany interiéru musí tepelnú izoláciu ochraňovať parozábrana, ktorá bráni prenikaniu vzdušnej vlhkosti. Ak je nekvalitná, nesprávne inštalovaná, alebo zhotovená s nekompatibilnými doplnkami, v streche sa nahromadí vlhkosť, ktorá spôsobuje nielen vznik plesní v zime, ale poškodzuje aj drevené konštrukcie počas celého roku. Niektorí majitelia sa zamýšľajú, či dajú za m2 fólie 50 centov alebo 1 euro, no mali by ste si uvedomiť, že na rodinnom dome s plochou strechy 200 m2, zaplatia 200 eur. Ale keď začnú kvôli skondenzovanej vlhkosti hniť drevené konštrukcie, následná oprava, vysťahovanie bytu, demontáž sadrokartónu a rekonštrukcia – to sú tisíce eur. Ak sa chcete tomuto scenáru vyhnúť, mali by ste zvoliť otestované riešenie balíka Strecha Komfort. Jeho súčasťou sú okrem izolácie aj pásky, tmel a vysoko účinná parozábranová fólia Homeseal LDS 40.

3. Ako nenarušiť vzduchotesnosť strechy

Dokonalý parotesný systém musí dobre držať pokope a byť súvisle napojený na okolité konštrukcie. Parozábranové fólie sa musia tesne pripevniť k stene, rohom, prechodom a jednotlivým stavebným prvkom strechy. Toto všetko by mali zabezpečiť kvalitné pásky a tmel. Riziko narušenia vzduchotesnosti hrozí aj pri inštalácii sadrokartónu, ktorý zakrýva strechu zo strany interiéru. Odborníci odporúčajú aplikovať na miestach, kde sa parotesná fólia prilepuje k profilom, obojstranne lepiacu butylkaučukovú pásku, ktorá lepšie utesní prestupy skrutiek. Lepšie je ponechať medzi parozábranou a sadrokartónom vzduchovú medzeru, pri tomto riešení totiž parozábranu prederaví menej skrutiek, čo znamená menej rizikových bodov.

4. Nepodľahnite mýtom o hliníkovej fólii

Medzi majiteľmi domov už dlhšie pretrváva mýtus, že do šikmej strechy je najlepšie použiť reflexnú hliníkovú fóliu, ktorá odráža teplo späť do interiéru. Zamieňať lacné hliníkové fólie s parozábranami je veľmi nebezpečné. Táto fólia má zadržiavať vlhkosť, nie teplo. Hliníková fólia je navyše krehkejšia, ľahšie sa roztrhne, čím môže do konštrukcie prepustiť obrovské množstvo nežiaducej vlhkosti.

Ak plánujete zatepliť šikmú strechu, nechajte si poradiť. Náš bezplatný poradca na Home by Knauf vás prevedie celým procesom zateplenia. Vyžiadajte si cenovú ponuku na kompletné riešenie Strecha Komfort, ktoré vám ušetrí čas i peniaze.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

