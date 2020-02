8. február 2020 Milan Hanzel Šport Futbal A vraj, že nie je z cukru: Čokoládový Ronaldo je na svete!

Hviezdnemu futbalistovi Cristianovi Ronaldovi jeho neprajníci vyčítajú, že je príliš "mäkký" a ufňukaný. Dalo by sa teda povedať, že je ako z cukru. No, a ono je to naozaj pravda!

O slávnom hráčovi Juventusu Turín je známe, že má rôzne maniere, ktorými vie vyviesť do zúrivosti nielen súperov, ale aj futbalových fanúšikov. Portugalčana Cristiana Ronalda totiž často porovnávajú s Argentínčanom Messim, ktorý si na extravaganciu príliš nepotrpí. Na trávnikoch je však 35-ročný špílmacher fantastický.

Socha v životnej veľkosti

Aj preto sa jeho krajan, Jorge Cardoso rozhodol, že mu pripraví čokoládového dvojníka. A myslí to vážne! Veď cukrár sa s Cristianom trápil približne 200 hodín, po ktorých ukázal svetu nového Ronalda. Ten uzrel svetlo sveta v závode na výrobu čokolády pri meste Fribourg na západe.

Nadšenec a fanúšik portugalskej reprezentácie, ktorá v roku 2016 pod vedením Ronalda získala titul majstrov Európy, vytvaroval sochu s váhou 120 kilogramov. Zaujímavosťou je, že dvojník futbalistu, ktorý v stredu oslávil 35. narodeniny, meria rovnako, čiže 187 centimetrov.

