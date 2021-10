Zdroj: TASR/Martin Baumann Absurdity z čiernych okresov: „Oklamaní“ zaočkovaní idú radšej na obed či svadbu k susedom! Zaočkovaní ľudia z čiernych okresov sa naprieč Slovenskom pomaly ozývajú. Cítia sa podvedení a oklamaní. Dôvodom je, že nemajú žiadne výhody. 20. október 2021 ELA Zo Slovenska

20. október 2021 ELA Zo Slovenska Absurdity z čiernych okresov: „Oklamaní“ zaočkovaní idú radšej na obed či svadbu k susedom! Zaočkovaní ľudia z čiernych okresov sa naprieč Slovenskom pomaly ozývajú. Cítia sa podvedení a oklamaní. Dôvodom je, že nemajú žiadne výhody.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zhoršila. Od budúceho pondelka sa počet čiernych okresov zdvojnásobil na desať, najviac okresov bude v červenej a bordovej farbe.

Vakcína (nie je) sloboda

Z čiernych okresov sa na súčasný covid automat ozývajú nielen podnikatelia, primátori, ale aj ľudia. Najmä tí očkovaní. Keďže mnohí sa spoliehali na slogan „Vakcína je sloboda“ a dali sa zaočkovať. Žiaľ, ak je ich okres čierny, aj oni sú limitovaní.

Hromadné podujatia sú v takýchto okresoch povolené len pre stovku zaočkovaných účastníkov. Nesmú sa organizovať svadby, kary ani oslavy. Reštaurácie majú dovolený len okienkový predaj. Zatvorené musia zostať aj ubytovacie zariadenia.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v utorok nevylúčil zmenu COVID automatu ani výhody pre očkovaných. Jeho prehodnotením sa bude vo štvrtok (21. 10.) zaoberať konzílium odborníkov.

Zdôraznil však, že výhody pre očkovaných ani nesľubuje.

Lengvarský si myslí, že nateraz je predčasné hovoriť o výsledku. „Tie opatrenia, ktoré tam sú, mali nejaký dôvod,“ uviedol s tým, že možné úľavy pri poskytovaní služieb zaočkovaným napríklad v čiernych okresoch by radšej ponechal na odborníkov.

Je to zle nastavené!

V čiernych okresoch sú opatrenia proti ochoreniu COVID-19 zle nastavené a nedomyslené. Poukázal na to primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa, podľa ktorého to Kysučania spoznali počas dvoch dní okresu Čadca v čiernej farbe.

Privítal by zmenu pravidiel a zdôraznil, že pri ich tvorbe je nutné komunikovať s regiónmi. „Inak nie je predpoklad, že bude stúpať zaočkovanosť práve v okresoch, ktorých sa to najviac dotýka,“ skonštatoval primátor.

Ako príklad uviedol miestnych amatérskych športovcov, ktorí nemôžu trénovať ani hrať súťažné zápasy vo svojom okrese. „Ale tí istí športovci, prípadne aj diváci, sa môžu zúčastniť na zápase v inom okrese,“ priblížil Grapa.

Odskočia si k susedom

Upozornil aj na to, že do očkovacej lotérie sa nemôžu zapojiť ľudia zaočkovaní u zamestnávateľa v Českej republike. „Týka sa to len ľudí zaočkovaných cez naše zdravotné poisťovne,“ podotkol.

Obyvatelia čierneho okresu začínajú podľa neho uvažovať tiež o využití služieb a reštaurácií v susednej Českej republike a Poľsku.

„Museli zrušiť svadby, či sú očkovaní alebo neočkovaní. Majitelia reštaurácií, salónov a ďalších podnikov sú zúfalí. Ale veria, že sa im podarí prežiť tretiu vlnu ochorenia COVID-19,“ dodal primátor Krásna nad Kysucou.

Sú to absurdity

Život v okrese Kysucké Nové Mesto pokračuje po prechode do čiernej farby podľa COVID automatu na prvý pohľad rovnako. Tvrdí to starosta obce Radoľa Anton Tkáčik. Opatrenia podľa neho dodržiavajú tí, ktorí ich považujú za dôležité.

Upozornil, že veľa zaočkovaných ľudí na Kysuciach je nahnevaných.

„Prisľúbili im, že ich zaočkovanie bude znamenať slobodu. Aj napriek tomu sú úplne absurdne zavreté fitcentrá a reštaurácie,“ skonštatoval.

Zaočkovaní sa podľa neho presúvajú do blízkej Žiliny, ktorá je v lepšej farbe. „Doplácajú však na to už aj tak ťažko skúšaní podnikatelia v našom okrese. Napriek tomu, že sú trebárs zaočkovaní,“ zhrnul Tkáčik.

Starosta Radole tiež skritizoval, že prevádzky majú kontrolovať svojich zákazníkov. Považuje to nielen za diskutabilné, ale aj za alibistické prenášanie bremena kontroly z represívnych orgánov najmä na malých živnostníkov.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR/Dnes24.sk