18. október 2021 ELA Zo Slovenska Obmedzenia a 3. vlna môžu podnikom ZLOMIŤ VÄZY: V hre je PREPÚŠŤANIE, varuje Harbuľák Covid automat a najmä čierna farba, ktorá už na niektorých okresoch svieti, je aj čiernym scenárom pre podnikateľov v gastre a cestovnom ruchu.

Päť okresov je od pondelka 18. októbra v čiernej farbe. Ubytovacie zariadenia nemôžu v týchto okresoch fungovať takmer vôbec, stravovacie len na výdaj cez okienko či rozvoz.

Čierny scenár

Čierny okres = čierny scenár pre podnikateľov. Takto by sa dala zhodnotiť nálada vo viacerých oblastiach. Pri pohľade na rýchlo stúpajúce čísla nakazených a pomaly stúpajúce čísla zaočkovaných ľudí, je jasné, že pri piatich čiernych to neskončí.

Medzi čierne okresy, ktoré zodpovedajú tretiemu stupňu ohrozenia, budú nasledujúci týždeň zaradené okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa a okres Svidník.

Ako sa to podľa Zväzu cestovného ruchu SR odrazí na prevádzkach? A aká je celková nálada v gastre a turizme?

„V gastro prevádzkach to spôsobí výrazný pokles tržieb. V prípade ubytovacích zariadení sa v čiernej fáze uplatňujú výnimky, ktoré platia pre ubytovanie za účelom výkonu práce alebo služobné ubytovanie. V praxi to však tiež predstavuje pokles tržieb, v mnohých prípadoch o 90 a viac percent. To prakticky znamená, že takéto prevádzky budú zatvorené,“ povedal pre Dnes24 prezident zväzu Marek Harbuľák.

Obrovské straty

Ak by takto nastavené opatrenia trvali dlhšie, niekoľko týždňov, dlhodobejšie zatvorenie spôsobí predovšetkým ďalšie prepúšťanie. Podnikatelia sa ešte finančne nespamätali z prvej a druhej vlny pandémie.

A hoci sa politici na tlačovkách búchajú do pŕs, ako odškodňovali a kompenzovali straty, mnohí na pomoc buď nárok nemali, alebo ich tých pár sto eur z biedy nevytrhlo.

„Štátna pomoc vo forme príspevkov na udržanie zamestnanosti hradí len časť, nie všetky náklady na zamestnancov. Nepočíta sa s takouto pomocou ani pri nájmoch, a tak ostáva iba špecifická pomoc pre cestovný ruch. Tá však pokrýva len časť nákladov, resp. stratu. Pri takejto forme a nástrojoch pomoci budú teda podnikatelia a zamestnávatelia najprv prepúšťať. Tí, ktorí mali splátkové kalendáre a odložené platby, však momentálne budú mať s takýmto riešením veľký problém, čo môže skončiť úplným ukončením podnikania,“ varuje Harbuľák.

Presnú štatistiku skrachovaných podnikov zväz nemá. Perspektíva tejto jesene tiež nie je pozitívna. Ľudia doháňajú svadby, oslavy. No v čiernych okresoch je to úplná stopka. Rovnako pre fitká.

Zlomí im to väzy?

„Dlhodobo poukazujeme na to, že tretia vlna môže definitívne „zlomiť väzy“ mnohým podnikom. Doterajšia štátna pomoc pomohla prekonať a prežiť druhú vlnu, avšak bez jej pokračovania a pri stále platných obmedzeniach, ktoré eliminujú počet hostí a poskytovanie služieb, môže tretia vlna byť konečnou pre väčšie množstvo podnikov ako počas prvej a druhej vlny dokopy,“ hovorí Harbuľák.

To sa, samozrejme, podpisuje pod náladu každého podnikateľa, ktorý neraz svoje celoživotné úspory použil na záchranu svojho biznisu. Iní sa zadlžili úvermi.

„Z dôvodov, ktoré som už pomenoval vyššie, je logické, že nálada nie je pozitívna. Mnohí vnímajú zhoršujúcu sa situáciu, ale aj potrebu prijímania opatrení, no na druhej strane práve oblasť služieb, predovšetkým gastro a cestovný ruch, najviac dopláca na obmedzenia, ktoré sú prijaté v boji proti pandémii,“ hodnotí Harbuľák.

Ako dodáva, podnikatelia a zamestnávatelia od prvej vlny neustále poukazujú na skutočnosť, že nástroje pomoci zo strany štátu nie sú dostatočné a často prichádzajú neskoro.

Ilustračné foto, TASR