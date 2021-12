Zdroj: TASR/AP Ako finančne zvládnuť Vianoce? Nezadlžujte sa a POZOR na emočné nákupy! Pred nákupmi si vytvorte plán nákupov a vianočný zoznam, ktorého sa budete držať stoj čo stoj. 12. december 2021 Zo Slovenska

12. december 2021 Zo Slovenska Ako finančne zvládnuť Vianoce? Nezadlžujte sa a POZOR na emočné nákupy! Pred nákupmi si vytvorte plán nákupov a vianočný zoznam, ktorého sa budete držať stoj čo stoj.

Finančne zvládnuť prípravy na Vianoce sa dá aj rôznymi úsporami. Uviedla to Mária Križková zo spoločnosti Partners Group SK. Usporiť sa podľa nej dá aj na bežnej spotrebe.

Obmedzte zlozvyky

„Pri nákupných položkách nad 5 % rodinného príjmu treba porovnávať ceny na internete. Rozdiely v cenách môžu byť aj v desiatkach eur. Každú úsporu treba hneď previesť na rezervný účet,“ zdôraznila.

Treba podľa nej obmedziť zlozvyky. „Fajčiari bežne mesačne prefajčia aj 100 eur, čo je obrovská suma,“ povedala. Náklady na stravu a dopravu možno podľa Križkovej znížiť aj pri práci z domu. „Je potvrdené, že domáca strava je nielen zdravšia, ale aj podstatne lacnejšia ako obedové menu vo firemnej kantíne,“ uviedla.

Usporiť možno podľa Križkovej na pohonných látkach. „Premyslite si, kedy auto naozaj potrebujete a či ho nevyužívate aj na zbytočne krátke vzdialenosti,“ poznamenala.

Vytvorte si plán nákupov

Pred nákupmi je podľa jej slov potrebné si vytvoriť plán nákupov a vianočný zoznam. „Ešte predtým, ako sa vrhnete do víru nákupov, v pokoji si ujasnite, čo a komu chcete darovať. Urobte si zoznam darčekov, ktoré plánujete nakúpiť, a zoznam obchodov, kde darčeky získate,“ podčiarkla Križková s tým, že je dobré si dopredu stanoviť a vyčleniť z rodinných financií sumu, ktorú si rodina môže dovoliť minúť na sviatky a nemala by ju prekročiť.

Človek by si podľa nej pri nakupovaní mal dávať pozor na tzv. emočné nakupovanie. „Klaďte si pri nakupovaní kritické otázky, niekoľkokrát. Pre nákupné správanie v predvianočnom období je príznačný fenomén tzv. emočných nákupov. Ľudia kupujú veci, ktoré by inak nekúpili, a za ceny, ktoré by za ne inokedy nezaplatili,“ informovala.

Porovnávajte ceny

Ceny tovarov podľa Križkovej treba porovnávať. „Dnes si už vďaka internetu viete veľmi ľahko porovnať, kde sú aké ceny a či svoj darček zbytočne nepreplatíte. Nenechajte sa nalákať ani na rôzne vianočné zľavy a skvelé kúpy. Držte sa svojho vianočného zoznamu,“ podčiarkla.

Podľa slov Križkovej sa treba v súvislosti s Vianocami vyhýbať úverom. „Vyhýbajte sa úverom. Keď už si požičiavate, rátajte, či si to môžete dovoliť. Nezadlžujte sa pre Vianoce,“ zdôraznila.

Dodala, že je potrebné rozumne využiť vianočné odmeny od zamestnávateľa. „Peniaze navyše použite na oddlženie či vytvorenie rezervy, nie na ďalšie zadlženie. Pozor, nerátajte s odmenami vopred, respektíve nemiňte ich skôr, ako prídu na účet,“ uzavrela.

