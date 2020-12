4. december 2020 Tlačové správy Ako obliecť deti do zimného počasia?

Zima na nás čaká za oknom. A tak ako sa deti tešia na zimné dobrodružstvá a huncútsva, pre mnohých rodičov je dobrodružstvo aj to, ako správne a vhodne obliecť svoje malé ratolesti.

Zdroj: MOE

Koľko vrstiev zvoliť? Aký materiál je vhodný, aby dieťatko nebolo spotené? Aby mu nebola zima ale ani príliš horúco? Spolu so slovenskou značkou detského oblečenia a doplnkov MOE vám prinášame praktické tipy a rady ako obliecť vaše deti v chladných dňoch.

Nechodiace deti: hlavne hrejivo

Začneme deťmi, ktoré ešte nechodia a vonku trávia čas na tele rodiča v šatke alebo v nosiči. Počas prechádzky sa pravdepodobne nebudú takmer vôbec pohybovať, preto ich treba obliecť tak, aby si udržali svoju telesnú teplotu. Pri nosení ohrievate telo bábätka vlastným telom, najmä, ak nosíte dieťa pod nosičskou bundou, ktorá je na tento účel úplne skvelá. Pod bundu sa odporúča obliecť dieťatko tak, ako by sme ho obliekli do chladnejšieho interiéru. Najviac pred chladom musíme chrániť končatiny a hlavu.

Príklad zimného oblečenia dieťatka do šatky / nosiča pod nosičskú bundu:

Prvá vrstva:

Body s dlhým rukávom + Bavlnené pančuchy+ Vlnené ponožky

ALEBO

Body s dlhým rukávom + Zateplené pančuchy

ALEBO

Body s dlhým rukávom + Zateplené legíny + Vlnené ponožky

Druhá vrstva:

Tričko s dlhým rukávom alebo tenký svetrík + Teplá čiapka, ideálne vlnená alebo

kašmírová kukla

Do kočíka ako v exteriéri

Do kočíka, alebo ak dieťa nosíte na bunde (čo však pri nechodiacich deťoch nie je optimálne), oblečte dieťatko ako do exteriéru. Do kočíka je vhodný aj dupačkový overal. Pre nosené deti je vhodnejší overal s otvoreným priestorom pre nôžky, aby ich pri pohybe nič netlačilo na prsty. Rovnako možno vrstviť oblečenie aj pre deti, ktoré už chodia, ale stále trávia čas v kočíku, nosiči, alebo na našich rukách. Teda asi od 10 mesiacov až do dvoch rokov.

Príklad zimného oblečenia dieťatka do kočíka alebo nosiča na bundu:

Prvá vrstva:

Body s dlhým rukávom + Zateplené pančuchy

ALEBO

Zateplené legíny + Vlnené ponožky

Druhá vrstva do suchej zimy:

Teplý svetrík + bunda či kabátik + Legíny s podielom vlny

ALEBO

Kombinéza z merino vlny

Druhá vrstva do vlhkej zimy

Teplý svetrík + nepremokavý overal alebo fusak

Doplnky, ktoré sa vždy hodia:

Vlnené rukavice, multifunkčná šatka, teplá čiapka alebo kukla z kašmíru či vlny

Chodci a milovníci šantenia

Približne od dvoch rokov deti začínajú byť samostatnejšie. Vonku sa viac pohybujú, behajú, skáču, alebo ťahajú sánky. Deti od 3 – 4 rokov už experimentujú s lyžovaním a korčuľovaním. Čím viac ovládajú svoje telo, tým viac ich baví zažívať život na vlastnej koži. Čo z toho vyplýva pre zimné obliekanie?

Pre deti, ktoré kedykoľvek zahlásia „cikať!“ už sú menej vhodné body a overaly, ktoré by vyzliekanie skomplikovali. Navyše, ak deťom chcete obliekanie zjednodušiť a povzbudiť ich v samostatnom obliekaní, vyberte im čo najmenej vrstiev oblečenia. Deti v tomto veku sa už dokážu aj zapotiť. Ak ste doteraz nesiahli po funkčných materiáloch, teraz prichádza ich čas. Merino vlna, vlna, kašmír, alebo rôzne technické materiály disponujú vlastnosťami, ktoré sú veľmi praktické pre pohyb v zime. Stačí menej vrstiev oblečenia a komfort je neporovnateľný.

Napríklad taká vlna. Pohlcuje vlhkosť, takže keď sa dieťa spotí, nezostane mokré a nebude mu chadno. Oblečenie z merino vlny je preto vhodné na nosenie celoročne. Rukavice z vlny vás zahrejú násobne viac ako napríklad obyčajné pletené rukavice z polyesteru.

Príklad zimného oblečenia pre chodiace dieťa:

Vrstvite postupne podľa miery záťaže dieťaťa a chladu:

Spodná bielizeň + Merino set + tričko s dlhým rukávom a nohavice

Do suchej zimy:

Teplý svetrík + Zateplené pančuchy či legíny

ALEBO

Vlnené legíny s vlnenými ponožkami

ALEBO

Vrchné oblečenie z merino vlny

Do vlhkej zimy

Zimný overal ALEBO Zimná bunda a otepľovačky

Doplnky, ktoré sa vždy hodia:

Vlnené rukavice, multifunkčná šatka a teplá čiapka alebo kukla z kašmíru či vlny

Veríme, že sme vám pomohli. A teraz rýchlo poobliekať seba aj všetkých drobcov a hor sa na čerstvý vzduch!

