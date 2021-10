Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ako prežiť jazdu tunelom? VYHNITE sa týmto najčastejším chybám! Za žiadnych okolností sa nesmie vchádzať do tunela, ak svieti na semafore červená alebo červený kríž. Ako sa správať, keď už ste v ňom? 3. október 2021 Rôzne

3. október 2021 Rôzne Ako prežiť jazdu tunelom? VYHNITE sa týmto najčastejším chybám! Za žiadnych okolností sa nesmie vchádzať do tunela, ak svieti na semafore červená alebo červený kríž. Ako sa správať, keď už ste v ňom?

Počas celej jazdy tunelom je potrebné sledovať značenie. Maximálna rýchlosť a prejazdnosť pruhov v tuneli sa totiž môže meniť v závislosti od intenzity dopravy. Upozornil na to bezpečnostný technik pre tunely Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Schmidt.

Rýchlosť a vzdialenosť

„Je extrémne dôležité dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli. A nielen to. Je potrebné dodržiavať aj príslušnú vzdialenosť pred vami idúceho vozidla. Od vašej rýchlosti totiž závisí vaša brzdná dráha,“ uviedol odborník. Napríklad pri 80-kilometrovej rýchlosti by mala byť vzdialenosť medzi vozidlami 70 metrov.

V prípade dodržiavania predpísanej rýchlosti a vzdialenosti je podľa Schmidta pri potrebe reagovať na nečakané spomalenie alebo zastavenie vysoká pravdepodobnosť bezpečného zabrzdenia, čím sa zabráni nárazu.

Ak svieti červená

Za žiadnych okolností sa nesmie vchádzať do tunela, ak svieti na semafore červená alebo červený kríž. „Medzi ďalšie chyby patria aj nezvýšená pozornosť, nesledovanie dopravného značenia a nerozsvietenie stretávacích svetiel. Vodiči by nikdy nemali podceňovať zásoby paliva, nevchádzať na diaľnicu s rezervou nádrže, a už vôbec nie do tunela,“ zdôraznil bezpečnostný technik. Za život ohrozujúcu situáciu označil otáčanie sa do protismeru.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR