Zdroj: TASR/AP SVET O SLOVENSKU: Taktická návšteva? 3 dôvody, prečo nás pápež uprednostnil pred Maďarmi Prečo nás uprednostnil pred susedmi? Vzácna návšteva má podľa zahraničného portálu hneď niekoľko dôvodov. 6. september 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

6. september 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Taktická návšteva? 3 dôvody, prečo nás pápež uprednostnil pred Maďarmi Prečo nás uprednostnil pred susedmi? Vzácna návšteva má podľa zahraničného portálu hneď niekoľko dôvodov.

Zdroj: TASR/AP

Už čoskoro budú viať v našich uliciach vatikánske vlajky. Nezadržateľne sa totiž blíži návšteva pápeža Františka a s ním finišujú prípravy vo viacerých smeroch.

Prečo však u nás pobudne dlhšie ako v Maďarsku? Zahraničný portál The Tablet zaostril na tento fakt, a našiel až tri dôvody, prečo je tomu tak!

Odhalené tajomstvo?

„Niektorí sa pýtajú, prečo plánuje tri dni stráviť na Slovensku, v relatívne malej krajine s 5,5 miliónmi ľudí, z ktorých dve tretiny sú katolíci. Dokonca aj 97-ročný kardinál na dôchodku Jozef Tomko označil dôvody cesty za tak „trochu tajomstvom“. Prečo František venuje väčšiu časť návštevy Slovensku ako Maďarsku?,“ kladie si otázku redakcia a hľadá objektívne dôvody.

Lebo prezidentka

Tie nachádza v histórii a politike. Za prvým dôvodom stojí osoba, ktorá vykonáva najvyššiu ústavnú funkciu. „Zuzana Čaputová, prvá prezidentka Slovenska, 48-ročná bývalá právnička v oblasti životného prostredia, predstavuje novú generáciu európskych lídrov, v ostrom kontraste k niektorým sivým mužom minulosti,“ takto ju predstavuje čitateľom tamojší portál.

„Myslím si, že jedným z dôvodov návštevy je, ako prezidentka zapôsobila na pápeža, keď sa s ním stretla vo Vatikáne (koncom roka 2020 – pozn. red),“ cituje zahraničný katolícky týždenník istého slovenského diplomata.

„Má veľmi silné environmentálne kompetencie a je úplne odlišná od niektorých iných európskych lídrov,“ hodnotí webový portál The Tablet samotnú prezidentku SR.

Spolu s blížiacim sa summitom COP26 o zmene klímy v Glasgowe, je pravdepodobné, že zameria svoje posolstvo na ochranu planéty spolu s podporou mladých ľudí a marginalizované komunity. A to by sa mohlo pretaviť do praxi. „Jeho stretnutie s rómskou komunitou v Košiciach by mohlo vytvoriť silné obrazy,“ myslí si portál.

Lebo populizmus

Pápežovo rozhodnutie stráviť viac času u nás však treba chápať i v kontexte jeho tvrdej kritiky nacionalisticko-populistických lídrov, kam najvyššia autorita katolíckej cirkvi priraďuje aj premiéra Viktora Orbána.

Ako informuje The Tablet, takýchto vodcov prirovnáva k diktátorom z 30. rokov minulého storočia a je úplne proti tomu, aby Orbán presadzoval protimigračnú politiku pod rúškom „kresťanských hodnôt“.

Očakáva sa, že s Orbánom a Áderom strávi približne 30 minút. „A ak sa stretnú, nečakajte, že sa pápež usmeje,“ hodnotí vopred jeho reakciu The Tablet. Jeho návšteva sa zameria na záverečnú omšu v Budapešti.

Diplomatická politika

Medzi dôvody patrí aj diplomatická politika, podľa ktorej budú poslední prvými. „Slovensko bolo dlhé roky súčasťou Maďarska a jeho väčší sused si aj naďalej získaval väčšiu medzinárodnú pozornosť,“ pričom kresťanský portál pripomína prominentné návštevy „konzervatívnych obdivovateľov zo Spojených štátov,“ a skloňuje mená ako Rod Dreher a Tucker Carlson.

Autor článku v závere nezabúda podotknúť, že sme len pomerne nedávno získali nezávislosť. „Slovensko bolo po stáročia súčasťou Veľkého Uhorska, potom Československa, úplné nezávislosť získalo až v roku 1993.“

Pápež František zavíta na Slovensko už 12. septembra. Čoskoro budeme môcť sledovať jeho kroky a tak čiastočne posúdiť, či sa bude pridržiavať tejto premyslenej taktiky.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk