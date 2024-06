28. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Ako z romantického FILMU! Po telefonáte s priateľkou muž vybavil, aby jeho lietadlo NEODLETELO Hovorí sa, že láska hory prenáša. Najnovšie však môžeme povedať, že aj zastavuje lietadlá.

Pred niekoľkými dňami sa lietadlo spoločnosti Iberia chystalo na odlet z Turína do Madridu. S bežiacimi motormi už stroj čakal na povolenie na odlet, keď jednému z cestujúcich zavolala jeho priateľka. „Neodlietaj, zostaň so mnou v Turíne,“ povedala mu do telefónu.

Všetko zastavte!

Všetko nabralo rýchly spád. Informuje o tom portál novinky.cz s odvolaním sa na denník Corriere della Sera.

V čase, keď letušky vysvetľovali bezpečnostné pokyny pred odletom, mladík sa postavil a na celé lietadlo zvolal: "Všetko zastavte, musím vystúpiť, musím vystúpiť!“

Vyhoveli mu

Okamžite začal naliehať na personál a dostal sa s členmi posádky do hádky. Keďže situácia sa vyostrovala, kapitán telefonoval s dispečermi, mladíkovi ustúpil a s lietadlom sa vrátil späť k terminálu.

„Posádka vraj nechala mladíka vystúpiť nie preto, že by mala pochopenie pre jeho city, ale preto, že by mohol počas letu predstavovať bezpečnostné riziko,“ uvádza portál.

Keď ostatní cestujúci videli, ako zamilovaný chlap vyvádza a chce ísť za svojou láskou, ani neprotestovali. A to lietadlo odštartovalo so 70-minútovým meškaním!

Našťastie, mladíkovi nehrozí ani žiadna pokuta. „Kým lietadlo nevzlietne, smie pasažier vystúpiť,“ uviedol hovorca turínskeho letiska.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk