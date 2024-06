Takmer 150 pasažierov zažilo pred odletom ŠOK: Do Boeingu NARAZILI smetiari!

Na letisku Greensboro v Severnej Karolíne došlo k nečakanej situácii. Takmer 150 cestujúcich sedelo na svojich miestach a čakali na odlet do texaského Dallasu.

V jednom momente sa však ozvala silná rana a lietadlo American Airlines sa zatriaslo. Informuje o tom server novinky.cz s odvolaním sa na Newsweek.

„Boli sme práve na palube, keď sme na niekoľko sekúnd ucítili veľmi silný otras a potom ešte ďalšie," povedala jedna z cestujúcich.

Na palube bol v tom čase aj basketbalový tréner Steve Forbes. „Novinka pre všetkých z nás, ktorí cestujú letecky. Sedím v lietadle v Greensboro a pripravujem sa na odlet. Lietadlo sa začne prudko triasť. Je to zemetrasenie? Nie, len smetiarske auto napálilo do lietadla,“ napísal na sociálnej sieti X.

Cestujúci si vzápätí všimli, že do Boeingu 737–800 narazilo zelené smetiarske auto a poškodilo krídlo, v ktorom zostal zakliesnený kus karosérie.

Pri incidente sa nikto nezranil. Pasažieri a posádka museli stroj opustiť. Let do Dallasu sa napokon uskutočnil s niekoľkohodinovým meškaním náhradným lietadlom.

Here is a new one for those of us who travel by air. Sitting on the plane in Greensboro preparing to depart. Plane begins to violently shake. Is it an earthquake?!?! Nope, just a garbage truck running into the plane. Pretty sure we are going to be delayed. 🤦‍♂️🤷‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/pEK15uSmze