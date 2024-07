6. júl 2024 ELA Správy Rôzne AKTUÁLNE: Búrky silnejú, prvá vlna zasiahla už aj Česko! Čo čaká Slovensko? V poobedných hodinách začali búrky naplno úradovať vo východnom Nemecku, teraz silnejú a prvá vlna silných búrok už postupuje nad Česko.

Naplno by mali udrieť v centrálnom Česku aj poľskom pohraničí. Práve u našich susedov by mali byť búrky najsilnejšie a môžu prinášať aj nebezpečné sprievodné javy ako silný vietor či krupobitie, informuje iMeteo.sk.

Búrky už úradujú aj v Česku

Krátko pred 16:00 h už búrková línia naplno zasiahla aj západ Čiech. Búrka postupuje ďalej smerom na severovýchod. Behom hodiny tu udrelo vyše 350 bleskov, takže blesková aktivita zatiaľ nie je veľmi výrazná.

Očakáva sa však, že s pribúdajúcimi hodinami bude intenzita búrok narastať a je možné, že dnešné podmienky budú priať aj vzniku superciel.

Čo čaká Slovensko?

Českí meteorológovia vydali varovanie 1. a 2. stupňa pred búrkami, a to na západnom a strednom Česku. Búrky by následne vo večerných a nočných hodinách mali nad Moravou zoslabnúť.

Časť územia Slovenska môžu počas nedele (7. 7.) potrápiť búrky či vysoké teploty. Avizované sú výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Búrky sa môžu počas nedele vyskytnúť v okresoch Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Čadca a Žilina. Výstrahy sú predbežne vydané v nedeľu od 6.00 h do 18.00 h.

Podľa SHMÚ môžu búrky v týchto oblastiach sprevádzať nárazy vetra do 85 kilometrov za hodinu, krúpy a prudký lejak s intenzitou zrážok do 30 milimetrov v priebehu 30 minút.

Vysoké teploty do 33 stupňov Celzia sa môžu vyskytnúť na väčšine územia Košického kraja, s výnimkou okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica. Tiež v okresoch Humenné a Vranov nad Topľou. Výstraha by mala platiť v nedeľu od 14.00 h do 18.00 h.

Búrky v nedeľu čakajte najmä na severe a západe Slovenska, pričom treba počítať so zosilneným vetrom a lokálne aj s menším krupobitím.

Ilustračné foto

