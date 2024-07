6. júl 2024 TOS Lifestyle Internetom sa šíria reči o ŠKODLIVOSTI opaľovacích krémov: Čo na to odborníci z radov lekárov? Opaľovacie krémy môžu narobiť viac škody ako slnko. Takéto reči sa šíria sociálnymi sieťami. Čo na to hovoria lekári?

Internet je plný videí a iných príspevkov s tvrdeniami, že opaľovacie krémy s SPF faktorom sú škodlivé a obsahujú chemikálie, ktoré môžu človeku skôr spôsobiť rakovinu ako slnko. Tieto informácie šíria aj viacerí svetoví influenceri.

Viac škody ako úžitku?

Podľa týchto zdrojov by si ľudské telo malo samo budovať melanín, aby zvládalo slnko a opaľovacie krémy jednoducho a v skratke prinesú viac škody ako úžitku. Upozornil na to server Daily Mail, ktorý uviedol aj príklady konkrétnych influencerov a ich príspevkov.

Svoje tvrdenia podkladajú aj niektorými výskumami na zvieratách, najmä myšiach, ktoré naznačili, že mnohé bežne používané chemické UV filtre narúšajú endokrinnú sústavu.

Čo na to lekári?

Britskí odborníci z radov lekárov v reakcii na to však upozorňujú, že v skutočnosti neexistujú žiadne dôkazy na podporu tohto trendu a zjednodušene povedané, potenciálne škodlivé zlúčeniny musia byť vo výrobkoch v takých množstvách, ktoré človeku nespôsobia problémy.

Naopak, nepoužívanie krémov s SPF faktorom môže v tom lepšom prípade spôsobiť úpal alebo predčasné starnutie pokožky. V tom horšom to môže vyústiť do rakoviny kože.

Trvalé poškodenie

Lekár Richard Parsons, ktorý je zároveň hlavný lektor biochemickej toxikológie na Kings College London, varoval, že každé spálenie slnkom zvyšuje riziko rakoviny.

„Každým spálením pokožky zvyšujete svoje šance na získanie tých mutácií DNA, ktoré môžu zvýšiť riziko rakoviny," vysvetlil s tým, že pokožka tým tiež stráca elasticitu ako pri starnutí a ide o trvalé poškodenie.

"Nie je to tak, že sa spálite a spoliehate na to, že za nejaký čas to prejde a bude to v poriadku. Dôsledky sú trvalé,“ upozornil tento odborník.

Názor našej dermatologičky

Aj slovenská dermatologička Petra Milko v rozhovore pre Aktuality.sk vlani vysvetľovala, že opaľovacie krémy nie sú marketingovým trikom a je privilégium, že ich vôbec máme.

„Marketingovým trikom je to, keď niektoré prírodné značky označia niektorý opaľovací krém za škodlivý. Máme však vedecké dôkazy, ktoré ukazujú, že UV žiarenie je preukázaný karcinogén. Ak by sme nemali ochranné krémy s SPF faktorom, počet ľudí s rakovinou kože či s predčasným starnutím by bol mnohonásobne vyšší. Je privilégium, že opaľovacie krémy vôbec máme, chránia nás pred spálením a rakovinou kože. Tie, ktoré sú na európskom trhu, sú regulované a bezpečné. Inak by sa k nám vôbec nedostali,“ poznamenala lekárka.

