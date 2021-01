26. január 2021 Zo Slovenska Aliancia stredoškolákov je znepokojená: Maturanti nemajú na skúšky dosť vedomostí

Rozhodnutie o tom, že sa v tomto školskom roku ruší len externá časť maturitnej skúšky považuje aliancia za nie veľmi šťastné.

Zdroj: TASR/František Iván

Maturanti nemajú dostatok vedomostí na to, aby sa vedeli posadiť pred komisiu a podať dostatočný výkon, uviedol prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Krivda.

Nešťastné riešenie

K tejto téme sa v piatok (22. 1.) uskutočnila aj online diskusia aliancie stredoškolákov a nezávislej skupiny maturantov s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS).

Rozhodnutie o tom, že sa v tomto školskom roku ruší len externá časť maturitnej skúšky považuje aliancia za nie veľmi šťastné. „Vieme preukázateľne dokázať na základe dotazníka s viac ako 6-tisíc odpoveďami maturantov, že dištančné vzdelávanie nebolo vôbec náhradou za to prezenčné, a preto si stále myslíme, že by maturitné skúšky mali byť prispôsobené tomuto všeobecne známemu problému,“ uviedol Krivda.

Rezort školstva vyzval školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. „V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu,“ zdôraznil ešte začiatkom januára Gröhling. Čo sa týka odporúčania k redukcii obsahu učiva na maturitnej skúške, Aliancia stredoškolákov si myslí, že by toto odporúčanie malo byť zmenené na určitú formu nariadenia. „Aby sa nemohlo stať to, že učitelia na niektorých školách budú až príliš benevolentní, no na inej škole až príliš prísni a rázni. V takom prípade by maturitná skúška nebola férová,“ poznamenal prezident aliancie.

Nespokojnosť

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni. S časťou o organizácii praktickej časti maturitnej skúšky nie je aliancia vôbec spokojná. „Keďže študenti stredných odborných škôl, ale i konzervatórií nemali možnosť sa počas ôsmich mesiacov dištančného vzdelávania adekvátne pripraviť na praktickú časť maturity,“ vysvetlil Krivda.

Aliancia tvrdí, že cieľom diskusie s ministrom nebolo vytvoriť riešenie na aktuálnu krízu a formu maturitnej skúšky. „Dôležitým faktorom je totiž dynamickosť situácie, ktorá sa mení každý týždeň, a teda opatrenia a riešenia sú jej pravidelne prispôsobované a upravované. S ministrom sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce pri riešení podoby maturitnej skúšky o mesiac. Budú prezentované návrhy a pokúsime sa prísť ku konsenzu dvoch strán,“ uviedol vedúci sekcie PR Aliancie stredoškolákov Adam Jajcay.

V školskom roku 2020/2021 sa ruší externá časť maturitnej skúšky. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh, sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín určí rezort školstva do 31. marca. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája. V prípade potreby sa môže realizovať dva týždne.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR